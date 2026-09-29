EQS-News: Medios stellt Ambition 2031 vor: 3,1 Mrd. € Umsatz und eine Verdopplung des EBITDA adjusted

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Medios stellt Ambition 2031 vor: 3,1 Mrd. € Umsatz und eine Verdopplung des EBITDA adjusted



29.09.2026 / 07:31 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Medios stellt Ambition 2031 vor: 3,1 Mrd. € Umsatz und eine Verdopplung des EBITDA adjusted

Strategie „Medios Next Level“: Neupositionierung von Specialty Pharma zu Pharma Services

Fokus auf das Kerngeschäftsmodell mit zwei operativen Segmenten: Specialty Pharma Supply und Compounding

Profitables Wachstum in beiden Segmenten: durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von rund 5 % bis 2031, unterstützt durch Operational Excellence

Disziplinierte Kapitalallokation: eine konservative, intern gesetzte und nicht zu überschreitende Obergrenze für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,0x bietet hohe Flexibilität für selektive M&A im Compounding sowie mögliche Dividenden oder Aktienrückkäufe für unsere Aktionäre

Ambition 2031: rund 3,1 Mrd. € Umsatz (+50 % gegenüber 2025) bei einer Verdopplung des EBITDA adjusted auf rund 170 Mio. €

Berlin, 29. September 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“, ISIN: DE000A1MMCC8) stellt heute auf ihrem Capital Markets Day in Breda, Niederlande, ihre Strategie „Medios Next Level“ und ihre Ambition 2031 vor. Die Strategie positioniert Medios neu: von einem Specialty-Pharma-Unternehmen zu einer fokussierten Pharma-Services-Gruppe mit zwei operativen Segmenten: Specialty Pharma Supply und Compounding. Sie basiert auf vier Säulen – Operational Excellence, organischem Wachstum, internationaler Expansion im Compounding sowie selektiven, wertsteigernden M&A. Ziele sind profitables Wachstum, eine starke Cash-Generierung und ein qualitativ höherwertiger Ergebnismix. Bis 2031 strebt Medios einen Konzernumsatz von etwa 3,1 Mrd. € an; zugleich soll sich das EBITDA adjusted auf rund 170 Mio. € verdoppeln.

Thomas Meier, CEO der Medios AG: „Mit unserer Strategie „Medios Next Level“ nutzen wir unsere starke Marktposition für qualitativ höherwertiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und geben jedem Geschäftsbereich einen klaren Auftrag. Specialty Pharma Supply sorgt für Widerstandsfähigkeit, stabile Margenprofile sowie Liquiditätszuflüsse; gezielte Investitionen in Compounding stärken unser margenstärkeres Kerngeschäft. Dies ist eine Strategie der Weiterentwicklung – aufgebaut auf unseren bisherigen Wachstumserfolgen und mit Disziplin umgesetzt.“

Die Strategie „Medios Next Level“ baut auf einem Jahrzehnt des Erfolgs auf. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Unternehmen zu einer europäischen Gruppe mit mehr als 2 Mrd. € Umsatz und einem breiten Dienstleistungsportfolio entwickelt.

Wachsende Märkte für Specialty Pharma und Compounding eröffnen Chancen für beide Segmente. Eine alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen, einschließlich Krebs, erhöhen die Nachfrage nach spezialisierten und individualisierten Therapien. Gemeinsam mit seinen Partnern aus Apotheken und dem Gesundheitswesen verfolgt Medios das Ziel, jedem Patienten Zugang zur bestmöglichen Therapie zu ermöglichen, und bringt neue Produkte auf den Markt.

„In den kommenden Jahren werden wir Medios von einem Specialty-Pharma-Netzwerk mit Logistik- und Herstellungskompetenzen zu einer technologiegetriebenen und vertikal integrierten Pharma-Services-Gruppe mit zunehmend industrialisierten Herstellungsprozessen weiterentwickeln, die europaweit Specialty Pharma Supply und Compounding umfasst“, beschreibt Thomas Meier die Zukunftsvision des Unternehmens.

Zwei operative Segmente mit klaren Aufgaben

Die beiden neuen operativen Segmente Specialty Pharma Supply und Compounding werden die bisherige Struktur aus drei Segmenten (Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business) ersetzen. International Business wird in die neue Konzernstruktur integriert, während Compounding produkt- und länderübergreifend unter einer einheitlichen Führung gebündelt wird – mit klarer Verantwortung für Investitionen, Wachstum und Leistung.

Compounding stellt individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden. Die eigenen Produktionsstätten von Medios nach den Standards der Good Manufacturing Practice (GMP) und das flexible lokale Herstellungsnetzwerk unterstützen eine zuverlässige Versorgung in der Nähe der langjährigen Partner. Diese Beziehungen bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau des Netzwerks.

Medios strebt in beiden operativen Segmenten profitables Wachstum an und priorisiert dabei Wachstumsinvestitionen in den Bereich Compounding als zentralen Treiber der künftigen Ergebnisentwicklung. Das Unternehmen wird seine Beziehungen zu Krankenhäusern und Kliniken stärken, die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen und Compounding Essentials (Wirkstoffe (APIs), Materialien, Ausrüstung und Dokumentation für die Herstellung in Apotheken) ausbauen, mit dem Ziel, eine europäische Plattform aufzubauen. Specialty Pharma Supply bleibt ein leistungsstarker Cashflow-Treiber mit drei Prioritäten: die Marge optimieren, die Liquidität steuern und selektiv wachsen.

Operatives Geschäft stärken und Transformation vorantreiben

Das Operational-Excellence-Programm ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie von Medios. Es wird das wachsende Herstellungsnetzwerk des Unternehmens für Pharma Services länder- und standortübergreifend weiter stärken und optimieren. Mit dem Fokus auf bedarfsgerechte Dimensionierung, Geschwindigkeit und klare Kommunikation wird das Programm Medios in die Lage versetzen, seinen Kunden weiterhin hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Reaktionsfähigkeit zu bieten. Für Apotheken, Krankenhäuser und Kliniken entstehen dadurch spürbare Vorteile: ein schnellerer, verlässlicherer und kosteneffizienterer Zugang zu hochwertigen Pharma Services.

Die Transformation hin zu Medios Next Level ist bereits im Gange, wie mehrere wichtige Schritte zeigen: Medios hat seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.

Ein weiterer Meilenstein ist die Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Caesar & Loretz (Caelo), einem führenden Anbieter von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Hilfsstoffen und Rohstoffen für Apotheken, Krankenhäuser und Industriekunden. Caelo beschäftigt etwa 240 Mitarbeiter an seinen GMP-zertifizierten Standorten in Hilden und Bonn. Die kartellrechtlichen Freigaben für die Transaktion liegen vor; der Vollzug wird in Kürze erwartet.

Nach Abschluss der Transaktion wird Medios zum klaren Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding und ergänzt damit seine Gesellschaften „Magis“ in Belgien und „Meta“ in Spanien. Die Übernahme wird die vertikale Integration von Medios von pharmazeutischen Rohstoffen bis zu fertigen Zubereitungen stärken, Synergien im Einkauf und beim Cross-Selling schaffen und eine Plattform bieten, um dieses Geschäft europaweit auszubauen.

Ambition 2031 – deutliches Wachstum und ein qualitativ höherwertiger Ergebnismix

Der Konzernumsatz von Medios soll von 2,1 Mrd. € im Jahr 2025 auf rund 3,1 Mrd. € bis 2031 steigen. Davon sollen etwa 700 Mio. € aus organischem Wachstum (durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate des Konzerns von rund 5,0 %) und etwa 300 Mio. € aus margen- und wertsteigernden M&A im Segment Compounding stammen. Da das margenstärkere Compounding-Geschäft überproportional zum Ergebnis beiträgt, soll sich das EBITDA adjusted auf etwa 170 Mio. € verdoppeln und damit erheblich schneller wachsen als der Umsatz. Die angestrebte EBITDA-adjusted-Marge des Konzerns von rund 5,5 % ergibt sich aus der Kombination des margenschwächeren, Cashflow generierenden Geschäfts Specialty Pharma Supply (Marge von rund 3 %) und des strukturell margenstarken Compounding-Geschäfts (Marge von mehr als 14 %).

Stefan Bauerreis, CFO der Medios AG: „Wir handeln aus einer Position der Stärke heraus. Unsere solide Bilanz bietet uns dank eines niedrigen Nettoverschuldungsgrads hohe finanzielle Flexibilität. Im Einklang mit unseren klaren Prioritäten bei der Kapitalallokation entwickelt sich Compounding zum Wert- und Margentreiber des Konzerns und wird mit seinem Wachstum überproportional zum Ergebnis beitragen. Dadurch erreicht Medios einen qualitativ höherwertigen Ergebnismix. Mehr Transparenz – vor allem der Übergang von EBITDA pre zu einem klar definierten EBITDA adjusted – wird diese Fortschritte messbar und leichter nachvollziehbar machen.“

Für mehr Ergebnistransparenz wechselt Medios von „EBITDA pre“ zu einem neu definierten „EBITDA adjusted“. Künftig werden Bereinigungen auf zwei klar definierte Kategorien begrenzt: M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten. Medios wird die Bereinigungen ausdrücklich offenlegen und eine vollständige Überleitungsrechnung bereitstellen. Nach der neuen Definition betrug das EBITDA adjusted im Jahr 2025 87 Mio. € (4,2 % Marge). Damit besteht eine klare Ausgangsbasis für das Ziel von etwa 170 Mio. € im Jahr 2031.

Disziplinierte Kapitalallokation

Medios steuert seine Bilanz so, dass sie Wachstum ermöglicht. Ein diszipliniertes Working-Capital-Management und jährliche Investitionsausgaben des Konzerns von etwa 10–15 Mio. € sollen nachhaltige Cash-Generierung unterstützen und finanzielle Flexibilität erhalten. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA lag im ersten Halbjahr 2026 bei 1,32x gegenüber einer internen Obergrenze von 2,0x; die Kreditvereinbarungen mit den Banken lassen einen Verschuldungsgrad von 3,0x zu. Der Free Cashflow wird vorrangig für profitables organisches Wachstum sowie margen- und wertsteigernde Ergänzungsakquisitionen im neuen Segment Compounding eingesetzt. Der kumulierte finanzielle Spielraum für M&A beläuft sich bis 2031 auf etwa 325 Mio. €, wobei die intern gesetzte Obergrenze für den Verschuldungsgrad eingehalten wird. Darüber hinaus bekennt sich Medios dazu, künftig Kapital an die Aktionäre zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Börsenbewertung der Medios-Gruppe bleiben Aktienrückkäufe dabei eine bevorzugte Option, mit klarem Fokus auf eine attraktive Kapitalrendite.

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Über die Medios AG

Medios ist eine europäische Pharma-Services-Gruppe mit den beiden operativen Segmenten Specialty Pharma Supply und Compounding und ist in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. In enger Zusammenarbeit mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen verbindet Medios pharmazeutisches Fachwissen, Herstellungskompetenzen und intelligente Dienstleistungen, um einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu innovativen und individualisierten Therapien zu ermöglichen. Medios trägt dazu bei, den zuverlässigen Zugang zu den benötigten Therapien für Patienten mit komplexen und chronischen Erkrankungen sicherzustellen, darunter Krebs, Autoimmunerkrankungen sowie neurologische und Stoffwechselerkrankungen.

Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt und sind im SDAX enthalten.

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Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

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Der Capital Markets Day wird in der Zeit 09:00 – 12:00 Uhr live übertragen und kann online über die Investor Relations Website von Medios verfolgt werden. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt (www.investors.medios.group).