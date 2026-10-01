EQS-News: Medios übernimmt Caelo und stärkt sein europäisches Compounding Essentials-Geschäft

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Medios übernimmt Caelo und stärkt sein europäisches Compounding Essentials-Geschäft



01.10.2026 / 07:20 CET/CEST

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Mehrheitserwerb an Caelo nach kartellrechtlicher Freigabe vollzogen

Medios wird Marktführer bei pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für Apotheken und Kliniken in Deutschland

Caelo als deutscher Ankerpunkt für einen europäischen Verbund mit Magis Pharma und Metapharmaceutical

Breiteres Rezeptursortiment und stärkere Versorgungssicherheit für Apotheken; Synergiepotenziale in Beschaffung, Qualitätskontrolle, Umverpackung und Vertrieb von APIs

Berlin, 1. Oktober 2026 – Die Medios AG („Medios“) (ISIN: DE000A1MMCC8) hat heute den Erwerb von 74% der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) abgeschlossen, nachdem die erforderliche kartellrechtliche Freigabe erteilt worden war. Für den Erwerb der verbleibenden 26 % der Anteile wurden Optionen vereinbart. Unter der Medios Holding Compounding Essentials GmbH bündelt Medios künftig sein europäisches Compounding-Potenzial und sein API-Geschäft – gemeinsam mit Magis Pharma in Belgien und Metapharmaceutical in Spanien.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Mit der Übernahme von Caelo sichern wir uns die Marktführerposition im API-Geschäft für Apotheken und Kliniken in Deutschland. Zugleich öffnen wir das Tor für weiteres Wachstum in Europa. Gemeinsam wollen wir das Sortiment für die Apothekenrezeptur erweitern und die Versorgungssicherheit langfristig weiter stärken. Unser besonderer Dank gilt Ulrich von der Linde, der Caelo mit großem Engagement geprägt hat. Er hat eine starke Grundlage geschaffen, auf der wir gemeinsam mit dem Team aufbauen.“

Caelo mit Sitz in Hilden ist ein etablierter Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs), Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden und wird unter der bekannten Marke fortgeführt. Das Sortiment umfasst auch Chemikalien und Galenika, Salben- und Cremegrundlagen, Heilkräuter und Teemischungen sowie fette und ätherische Öle. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den GMP-zertifizierten Standorten Hilden und Bonn und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 40 Mio. €. Caelo wird weiterhin von Asiye Dogan geleitet; Ulrich von der Linde scheidet mit dem Closing aus der Geschäftsführung aus.

Für Apotheken schafft der Zusammenschluss konkreten Mehrwert: Caelo bleibt ihr vertrauter Partner für Wirk- und Hilfsstoffe sowie Rezepturgrundlagen und kann sein Sortiment im europäischen Verbund weiterentwickeln. Die Produktportfolios und Kompetenzen von Caelo, Magis Pharma und Metapharmaceutical ergänzen sich. Ihr gebündeltes pharmazeutisches Know-how und die internationale Vertriebsreichweite von Medios schaffen die Grundlage, zusätzliche Produkte für die Apothekenrezeptur anzubieten. Zugleich soll die Zusammenarbeit mit Apotheken, die Produktverfügbarkeit und damit die Versorgungssicherheit langfristig weiter gestärkt werden.

Das Compounding Essentials-Geschäft ist für Medios besonders attraktiv, weil es grenzüberschreitendes Wachstum in Europa ermöglicht: Gemeinsame europäische GMP-Standards bilden hierfür die Grundlage, unter Beachtung der jeweils geltenden regulatorischen Anforderungen. Damit kann Medios zusätzliche Produktgruppen und weitere europäische Märkte erschließen.

Synergiepotenziale liegen in der gemeinsamen Beschaffung, Qualitätskontrolle und Umverpackung von APIs. Durch Cross-Selling können Caelo, Magis Pharma und Metapharmaceutical ihre Produkte zusätzlichen Kunden anbieten. Damit sollen alle drei Gesellschaften ihre Effizienz weiter steigern und zusätzliche Absatzmöglichkeiten erschließen.

Asiye Dogan, Geschäftsführerin von Caelo: „Die Zugehörigkeit zu Medios eröffnet Caelo eine starke europäische Perspektive und schafft neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Gemeinsam werden wir unser Angebot ausbauen, zusätzliche Märkte erschließen und zugleich die Stärken bewahren, die Caelo seit vielen Jahren auszeichnen: pharmazeutische Qualität, Verlässlichkeit und die Nähe zu unseren Kunden. Ich freue mich sehr darauf, Caelo gemeinsam mit unserem engagierten Team in diese Zukunft zu führen und unsere Standorte Hilden und Bonn weiter zu stärken.“

Über die Medios AG

Medios ist eine europäische Pharma-Services-Gruppe mit den beiden operativen Segmenten Specialty Pharma Supply und Compounding und ist in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. In enger Zusammenarbeit mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen verbindet Medios pharmazeutisches Fachwissen, Herstellungskompetenzen und intelligente Dienstleistungen, um einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu innovativen und individualisierten Therapien zu ermöglichen. Medios trägt dazu bei, den zuverlässigen Zugang zu den benötigten Therapien für Patienten mit komplexen und chronischen Erkrankungen sicherzustellen, darunter Krebs, Autoimmunerkrankungen sowie neurologische und Stoffwechselerkrankungen.

Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt und sind im SDAX enthalten.

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