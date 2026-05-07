EQS-News: Mehr Ladeleistung als der Netzanschluss hergibt: Batteriegestütztes Microgrid erschließt neue Potenziale für Schnellladen

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Mehr Ladeleistung als der Netzanschluss hergibt: Batteriegestütztes Microgrid erschließt neue Potenziale für Schnellladen



07.05.2026 / 14:30 CET/CEST

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ADS-TEC Energy ChargePost

Hohe Ladeleistung an 125 kW Netzanschluss durch integrierten Batteriespeicher ADS-TEC Energy ChargePost

Versorgung mehrerer Ladepunkte durch intelligentes Zusammenspiel von Speicher und Energiemanagement

Betriebskosten sinken durch Lastspitzenkappung und optimierten Stromeinkauf um mehrere Tausend Euro pro Jahr

Regensburg/Nürtingen, 7. Mai 2026 – Wie lässt sich Schnellladen auch dort realisieren, wo der Netzanschluss an seine Grenzen stößt? Ein von energielösung GmbH realisiertes Microgrid zeigt: Mit batteriegestützter Technologie von ADS-TEC Energy lässt sich deutlich mehr Ladeleistung bereitstellen, als der vorhandene Netzanschluss normalerweise ermöglichen würde.

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Technischen Hochschule Ingolstadt wurde dazu ein öffentlicher Schnellladestandort am Bayernwerk-Hauptstandort in Regensburg über mehrere Wochen analysiert. Die Ergebnisse liefern praxisnahe Erkenntnisse für den Ausbau und Betrieb moderner Ladeinfrastruktur.

Zum Einsatz kamen drei Schnellladesysteme: zwei konventionelle Hypercharger mit 150 kW und 50 kW Ladeleistung sowie ein ChargePost von ADS-TEC Energy mit integriertem 201-kWh-Batteriespeicher und bis zu 300 kW Ladeleistung. Der gesamte Standort verfügt dabei über einen Netzanschluss von lediglich 125 kW.

Für klassische Schnelllader wäre das ein klarer Engpass, da ihre Ladeleistung direkt von der verfügbaren Netzleistung abhängt. Der ChargePost hingegen entkoppelt Ladeleistung vom Netzanschluss: Trotz einer Anschlussleistung von nur 22 bis 87 kW kann das System bis zu 300 kW Ladeleistung bereitstellen. Die zusätzliche Energie liefert der integrierte Batteriespeicher.

Im Microgrid übernimmt der ChargePost dabei eine doppelte Rolle: Er lädt nicht nur Fahrzeuge, sondern unterstützt bei hoher Auslastung auch die weiteren Ladepunkte und gleicht Lastspitzen aus. So können trotz begrenztem Netzanschluss mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden.

Entscheidend ist zudem die Systemintegration: Der ChargePost lässt sich in bestehende Energie- und Gebäudemanagementsysteme einbinden und zentral steuern. Dadurch können hohe Ladeleistung, Kosteneffizienz und netzdienlicher Betrieb miteinander kombiniert werden.

Für Betreiber entsteht daraus ein klarer wirtschaftlicher Vorteil. Der Bedarf an kostenintensivem Netzausbau kann deutlich reduziert oder ganz vermieden werden. Gleichzeitig ermöglicht das System einen hohen Fahrzeugdurchsatz auch an Standorten mit begrenzter Netzkapazität.

Besonders praxisrelevant erwies sich im Feldtest das Wirtschaftlichkeitsszenario: Durch Lastspitzenkappung und den gezielten Einkauf von Strom zu günstigen Zeitpunkten konnten die Betriebskosten im untersuchten Fall um mehrere Tausend Euro pro Jahr gesenkt werden.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

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Katharina Decken

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