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01.10.2026 07:30:04

EQS-News: Meilenstein in Österreich: Nordex Group erhält von WEB Windenergie Auftrag über 56 MW für erstes N175/6.X-Projekt im Land

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Meilenstein in Österreich: Nordex Group erhält von WEB Windenergie Auftrag über 56 MW für erstes N175/6.X-Projekt im Land

01.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 1. Oktober 2026. Die Nordex Group hat von der WEB Windenergie AG einen Auftrag über 56 MW in Österreich erhalten. Für das Repowering-Projekt Auersthal RI im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf liefert und errichtet die Nordex Group acht Turbinen des Typs N175/6.X. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service über 25 Jahre.

Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für die Nordex Group in Österreich: Die Anlagen in Auersthal werden die ersten Turbinen des Typs N175/6.X sein, die im Land errichtet werden. Gleichzeitig handelt es sich mit acht Windenergieanlagen um das bislang größte Einzelprojekt, das die Nordex Group in Österreich realisiert.

Auersthal RI wird im Rahmen eines Repowerings umgesetzt. Durch den Austausch bestehender Windenergieanlagen gegen moderne Turbinen der neuesten Generation kann die Effizienz der Windstromerzeugung am Standort deutlich gesteigert werden. Die N175/6.X der Delta4000-Plattform haben je eine installierte Leistung von 7 MW. Dadurch ermöglichen sie insbesondere an Binnenlandstandorten hohe Energieerträge und eine optimale Nutzung vorhandener Flächen. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für 2028 vorgesehen.

„Wir freuen uns, in Auersthal nicht nur die bestehende Partnerschaft mit der Gemeinde zu vertiefen, sondern gemeinsam mit Nordex auch ein Stück W.E.B-Geschichte zu schreiben. Für uns ist es das erste Mal, dass wir Anlagen dieser Größe bauen. Gemeinsam mit Nordex zeigen wir hier, wie viel Energie im Wind steckt“, sagt W.E.B Vorstandsmitglied Roman Prager.

„Auersthal RI ist ein Meilenstein für die Nordex Group in Österreich. Mit der ersten Installation unserer N175/6.X im österreichischen Markt unterstreicht dieser Auftrag mit der WEB Windenergie AG die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie im Repowering-Segment. Moderne Windenergieanlagen wie die N175/6.X leisten einen wichtigen Beitrag dazu, bestehende Standorte effizienter zu nutzen und den Ausbau erneuerbarer Energien weiter zu beschleunigen. Wir danken W.E.B für das Vertrauen und die weiterhin partnerschaftliche sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Karsten Brüggemann Vice President Region Europe der Nordex Group.

Über WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Seit mehr als 30 Jahren nutzt sie die Kraft von Wind und Sonne und produziert daraus wertvollen Strom. Die W.E.B-Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 700 MW. Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. Die W.E.B ist eine Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind rund 7000 Personen als Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt. Weitere Informationen: www.web.energy

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

 

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
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18059 Rostock
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Fax: +49 381 6663 3339
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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