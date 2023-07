EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt H1-Bericht 2023 vor

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt H1-Bericht 2023 vor



20.07.2023 / 09:02 CET/CEST

- Umsatz +11% / Rohertrag +10% / EPS +15%

- Optimistische Prognose für 2023 und 2024



Wessling, 20. Juli 2023 Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat mit einem Rekord-Q1, gefolgt von einem soliden Q2, das beste erste Halbjahr in der Firmengeschichte erzielt und die Prognose für 2023 klar untermauert.



Zum Halbjahresumsatz von EUR 174,38 Mio (Vj 156,59 / +11%) trug die Software EUR 54,58 Mio (Vj 48,77 / +12%) bei und das Systemhaus-Geschäft EUR 119,80 Mio (Vj 107,82 / +11%). Nachdem das Q1 durch den Endspurt bei Autodesk-3YR-Verträgen mit +21% zulegte, war die Umsatzkurve im mehr von Eigengeschäft dominierten Q2 mit +0,2% erwartungsgemäß nahezu flach.



Der Rohertrag kletterte auf EUR 88,06 Mio (Vj 80,03 / +10%), davon EUR 49,37 Mio (Vj 44,43 / +11%) aus der Software und EUR 38,69 Mio (Vj 35,60 / +8,7%) aus dem Systemhaus. Der Umschwung auf Eigengeschäft zeigt sich deutlich in der Rohmarge, die nach 45,7% in Q1 auf 57,4% im Q2 sprang.



Der Personalaufwand stieg um akzeptable +7,8% auf EUR 49,90 Mio (Vj 46,28). Mit +6,0% in Q2 nach +9,7% in Q1 und +12% in 2022 zeigt MuMs zurückhaltende Personalpolitik hier zunehmend Wirkung.



Das Betriebsergebnis EBIT erhöhte sich auf EUR 26,33 Mio (Vj 22,70 / +16%), wozu die Software EUR 16,21 Mio (Vj 13,73 / +18%) beitrug und das Systemhaus EUR 10,12 Mio (Vj 8,97 / +13%). Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg um +14% auf EUR 16,14 Mio (Vj 14,12) bzw. 97 Cent (Vj 84 / +15%) je Aktie. Der operative Cashflow ist weiter im Höhenflug und kam mit EUR 31,59 Mio (Vj 24,51) bzw. 189 Cent (Vj 146) je



CFO Markus Pech und Chairman Adi Drotleff sind für 2023/24 optimistisch: Durch das starke erste Halbjahr sehen wir das Nettogewinn-Ziel von 164-181 Cent/Aktie für 2023 klar untermauert. Über die zwei Jahre 2022/23 kumuliert wären das +38-55 Cent Zuwachs auf die in 2021 erzielten 126 Cent/Aktie, also mit +14-20% p.a. exakt die 2-Jahres-Prognose aus dem Geschäftsbericht 2021. Bei Zielerreichung ist 155-165 Cent (Vj 140)

Das Titelthema des Halbjahresberichts ist diesmal Digitaler Zwilling, welches sich wie ein roter Faden durch das Software- und Digitalisierungs-Portfolio von MuM zieht.

