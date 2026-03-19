EQS-News: MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort

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MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort



19.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort

Teilbetriebsergebnis um 27 % auf 76,4 Mio. EUR verbessert, Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit trotz höherer Risikovorsorge auf hohem Niveau

Deutliches Wachstum bei Zins- und Provisionsüberschuss

Assets under Management gegenüber Jahresende 2024 beachtlich auf rund 5,0 Mrd. EUR (+ 22 %) gestiegen - Gesamtjahresziel damit signifikant übertroffen

Positive Entwicklung als gute Basis für zuversichtlichen Ausblick in 2026

München, 19. März 2026 – Das Geschäftsjahr 2025 der in München ansässigen, inhabergeführten und börsennotierten MERKUR PRIVATBANK KGaA war, nach vorläufigen Zahlen, erneut von profitablem Wachstum geprägt.

Die Bank steigerte das Teilbetriebsergebnis im Geschäftsjahr 2025 um 27 % von 60,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 76,4 Mio. EUR. Neben der starken Verbesserung des Zinsüberschusses um 18 % auf 113,2 Mio. EUR (Vorjahr: 95,9 Mio. EUR) machte sich auch der um 20 % von 29,0 Mio. EUR auf 34,7 Mio. EUR erhöhte Provisionsüberschuss deutlich positiv bemerkbar. Sowohl die Personalkosten mit 45,5 Mio. EUR (Vorjahr: 40,7 Mio. EUR) als auch die anderen Verwaltungskosten mit 27,8 Mio. EUR (Vorjahr: 26,6 Mio. EUR) legten dagegen unterproportional zu.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg trotz der substanziell von 9,9 Mio. EUR auf 32,1 Mio. EUR angehobenen Risikovorsorge und weiteren Zuführungen für allgemeine Bankrisiken leicht auf 29,6 Mio. EUR, während der Periodengewinn um 8 % auf 14,9 Mio. EUR (Vorjahr: 13,8 Mio. EUR) verbessert wurde.

Die positive operative Entwicklung basierte vor allem auf den anhaltend hohen Kundenzuflüssen in die Assets under Management der Bank. Diese konnten gegenüber dem Jahresende 2024 sehr deutlich von knapp über 4,1 Mrd. EUR auf rund 5,0 Mrd. EUR gesteigert werden. Mit Nettozuflüssen von 470 Mio. EUR konnte die MERKUR PRIVATBANK das Gesamtjahresziel sehr deutlich übertreffen. Die erfreuliche Entwicklung spiegelt sich auch im vermittelten Immobilienneugeschäft wider, wenngleich die positiven Erwartungen zu Beginn des letzten Jahres nicht vollumfänglich erfüllt wurden. Die Bilanzsumme lag mit knapp 4,1 Mrd. EUR leicht über dem Vorjahresniveau von 4,0 Mrd. EUR.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Entwicklung wie folgt: „2025 war für unser Haus ein weiteres Erfolgsjahr. Die dynamische Entwicklung beim Zins- und Provisionsergebnis unterstreicht die Stabilität und Leistungsfähigkeit unseres operativen Geschäfts – insbesondere vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Marktumfelds. Bei den Assets under Management konnten wir mit rund 5,0 Mrd. EUR einen weiteren Meilenstein erreichen und unsere eigene Zielsetzung für das Gesamtjahr deutlich übertreffen. Für 2026 sind wir im Bereich Vermögensverwaltung unverändert zuversichtlich, während wir im Finanzierungsgeschäft angesichts der erkennbaren geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten zurückhaltender agieren werden.“

Über die MERKUR PRIVATBANK:

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4,1 Mrd. EUR und Assets under Management von rund 5,0 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.

Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

https://www.merkur-privatbank.de/

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