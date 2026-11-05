EQS-News: MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots



05.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufangebots im Zeitraum vom 13. Oktober 2026 bis einschließlich zum 2. November 2026 erworbenen eigenen



Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.

Das am 8. Oktober 2026 bekannt gegebene freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der Gesellschaft wurde planmäßig abgeschlossen.Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufangebots im Zeitraum vom 13. Oktober 2026 bis einschließlich zum 2. November 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 2.758.609 Stück. Dies entspricht 5,95 % des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 46.352.945,00.Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.

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