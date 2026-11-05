MHP Hotel Aktie
WKN DE: A3E5C2 / ISIN: DE000A3E5C24
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05.11.2026 08:00:03
EQS-News: MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots
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EQS-News: MHP Hotel AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Das am 8. Oktober 2026 bekannt gegebene freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der Gesellschaft wurde planmäßig abgeschlossen.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufangebots im Zeitraum vom 13. Oktober 2026 bis einschließlich zum 2. November 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 2.758.609 Stück. Dies entspricht 5,95 % des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 46.352.945,00.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900KYBHHI9AVDB924
|EQS News ID:
|2428692
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428692 05.11.2026 CET/CEST
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