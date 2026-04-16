EQS-News: MHP Hotel AG steigert Q1-Umsatz um 25 % – spürbar veränderte Reiseflüsse bieten weiteres Wachstumspotenzial

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MHP Hotel AG steigert Q1-Umsatz um 25 % – spürbar veränderte Reiseflüsse bieten weiteres Wachstumspotenzial



16.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hotelumsatz steigt im ersten Quartal 2026 um 25 % auf 41,5 Mio. Euro (Q1 2025: 33,3 Mio. Euro) – getragen von anhaltend hoher Nachfrage im Premiumsegment und einer Verlagerung internationaler Reiseflüsse nach Europa

Durchschnittlicher Zimmerpreis erhöht sich weiter auf 206 Euro (Q1 2025: 203 Euro)

Bereinigter Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) wächst um 4 % auf 143 Euro (Q1 2025: 137 Euro)

Bereinigte Belegungsquote verbessert sich auf 70 % (Q1 2025: 67 %)

Hyatt Regency Vienna erstmals nach Übernahme und Rebranding im Umsatz enthalten

Umsatz- und Ergebnisausblick 2026 bestätigt

München, 16. April 2026 – Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, ist mit einem neuen Rekordumsatz für ein erstes Quartal ins Geschäftsjahr 2026 gestartet, getragen von einer anhaltend hohen Nachfrage im Premium- und Luxussegment sowie von strukturellen Verschiebungen im internationalen Reiseverhalten zugunsten europäischer Destinationen.



Hyatt Regency Vienna trägt erstmals zum Umsatz bei

Im ersten Quartal stieg der Hotelumsatz um 25 % auf 41,5 Mio. Euro, den höchsten Q1-Umsatz der Unternehmensgeschichte. Insbesondere das im September 2025 neu eröffnete Conrad Hamburg sowie das im Februar 2026 übernommene Hyatt Regency Vienna trugen zu dieser Umsatzsteigerung bei. Das vormalige Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt wurde planmäßig in die Marke Hyatt Regency überführt. Mit der Neupositionierung richtet sich das Hotel künftig noch stärker auf internationale Geschäftsreisende sowie das MICE-Segment aus und profitiert zugleich von der Einbindung in das globale Vertriebs- und Loyalitätsnetzwerk von Hyatt.



Bereinigt um den Eröffnungseffekt aus der Anlaufphase des Conrad Hamburg stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) auf 143 Euro und lag damit 4 % über dem Vorjahresniveau. Die durchschnittliche Belegungsquote lag bereinigt bei 70 % (Q1 2025: 67 %). Inklusive des Conrad Hamburg lag der RevPar bei 134 Euro und die Belegungsquote planmäßig bei 65 %. Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöhte sich im ersten Quartal weiter auf 206 Euro (Q1 2025: 203 Euro).



Effizienzmaßnahmen und vorausschauende Energie-Strategie stärken Margenresilienz

Parallel zur starken operativen Entwicklung profitiert MHP von konsequent umgesetzten Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz sowie einer frühzeitig ausgerichteten Energie-Strategie. Durch den gezielten Einsatz moderner Energiekonzepte und die Reduktion der Abhängigkeit von volatilen Energiemärkten ist das Unternehmen von den aktuellen Preissteigerungen deutlich weniger betroffen als der Wettbewerb.



Mit der erfolgreichen Einführung des Umweltmanagementsystems EMAS sowie ergänzenden ISO-14001-Zertifizierungen hat MHP zudem zentrale Prozesse zur Steuerung von Energie-, Wasser - und Ressourcenkosten gruppenweit standardisiert und nachhaltig optimiert. Verbleibende Kostensteigerungen können durch ein etabliertes dynamisches Preissystem marktgerecht und ohne zeitliche Verzögerung kompensiert werden.



Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG: „Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, Europa positioniert sich weiterhin als verlässliche Destination und gewinnt durch die gute Erreichbarkeit im globalen Kontext an Attraktivität. Davon profitieren wir direkt. Unser Wachstum basiert auf klaren strategischen Entscheidungen, sowohl bei der Expansion als auch im Bereich Energie- und Kostenmanagement. Steigende Betriebskosten haben wir durch unsere Prozesse im Griff und können diese gezielt und dynamisch im Markt abbilden.“



Ausblick 2026: Wachstum bei erhöhter geopolitischer Unsicherheit

Unter der Annahme stabiler Rahmenbedingungen erwartet MHP für 2026 ein Umsatzwachstum von rund 25 % auf ca. 225 Mio. Euro sowie weiterhin ein Konzern-EBITDA von rund 10 Mio. Euro. Die intra-europäische Nachfrage zeigt sich weiterhin stabil. Gleichzeitig beobachtet das Unternehmen die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, aufmerksam. Zwar können auch potenzielle negative Auswirkungen auf die Nachfrageentwicklung zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig ausgeschlossen werden und bleiben ein gewisser Unsicherheitsfaktor für die weitere Prognoseentwicklung. Andererseits könnte eine Stabilisierung der Reiserouten auch weitere zusätzliche Nachfrageimpulse nach Europa lenken, was MHP mit seinem Premium-Portfolio gezielt nutzen könnte.



Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP-Gruppe sind unter

https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Hyatt, Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem Hyatt Regency Vienna sowie dem künftigen Sheraton Vienna (ab 2027) erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Maximilian Michaelsen

Senior Director Corporate Finance

MHP Hotel Group

mm@mhphotels.com