EQS-News: MHP Hotel AG übernimmt Hotel Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt – Rebranding zu Hyatt Regency Vienna ab Frühjahr 2026

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG übernimmt Hotel Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt – Rebranding zu Hyatt Regency Vienna ab Frühjahr 2026



02.02.2026 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien / München, 2. Februar 2026 – Die MHP Hotel AG übernimmt heute den Betrieb des Andaz Vienna am Belvedere unter einem neuen Franchisevertrag mit Hyatt. Das Hotel wird ab April 2026 unter der international etablierten Marke als Hyatt Regency weitergeführt. Die MHP Hotel AG geht eine Kooperation mit Hyatt sowie der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, einer Tochtergesellschaft der DekaBank, ein, die zeitgleich das Eigentum an der Immobilie erworben hat. Diese Franchisevereinbarung stärkt die Positionierung von MHP im Premiumsegment urbaner Businesshotels und ist Teil der langfristig ausgerichteten Wachstumsstrategie des Unternehmens.



Das Hotel mit 303 Zimmern, darunter 44 Suiten, liegt in unmittelbarer Nähe zum Schloss Belvedere im 10. Wiener Gemeindebezirk. Das 2019 eröffnete Gebäude wurde vom Wiener Architekturbüro Archisphere entworfen und ist Teil eines städtebaulichen Gesamtkonzepts am Schweizergarten. Die architektonische Gestaltung nimmt Bezug auf das Erbe des benachbarten Schlosses Belvedere und seines Bauherrn Prinz Eugen von Savoyen, der als Kunstmäzen und Feldherr eine zentrale Rolle in der Wiener Kulturgeschichte spielte.



Der Wechsel von der Lifestyle-Marke Andaz zur Marke Hyatt Regency – einer Marke des Hyatt-Classics-Portfolios mit Fokus auf zeitlosen Stil und hohe Servicequalität - spiegelt die Neupositionierung des Hauses wider. Mit über 2.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche – darunter ein großer Ballsaal und zahlreiche Meetingräume – ist das Hotel auf Businessgäste, Konferenzen und Events ausgerichtet. Aufgrund ihrer fünfzigjährigen Erfahrung und ihrer starken, verlässlichen Position im Geschäftsreisesegment sowie im MICE-Bereich passt die Marke Hyatt Regency ideal zur angestrebten Positionierung



Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG, betont: „Mit dem Hotel-Rebranding als Hyatt Regency Vienna führen wir das Haus in eine neue Entwicklungsphase und gewährleisten gleichzeitig Kontinuität für Gäste und Partner. Wir freuen uns, Hyatt als weitere starke Marke an unserer Seite zu haben – ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung unseres internationalen Markenportfolios."



Auch Hyatt begrüßt die zukünftige Partnerschaft mit MHP Hotels. Michel Morauw, Managing Director EAME North, Hyatt, erklärt: „Die operative Übernahme des Hotels gemeinsam mit der MHP Hotel AG steht im Einklang mit Hyatts Expansionsstrategie in der EMEA-Region, die auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen und etablierten Franchisepartnern und Hotelbetreibern setzt. Unter der Marke Andaz hat sich das Hotel innerhalb von nur sechs Jahren zu einer festen Größe in der Stadt entwickelt. Mit dem Rebranding unter Hyatt Regency und einem Franchise-Partner wie MHP, der einen klaren Fokus auf Qualität, Markenintegrität und nachhaltige Wertschöpfung legt, blicken wir voller Zuversicht auf die kommenden Jahre – denn wir sind überzeugt, dass die erfolgreichsten Kapitel dieses Hauses noch vor uns liegen.“



Das Hotel bleibt während des gesamten Management- und Markenübergangs uneingeschränkt geöffnet. Im Rahmen eines geregelten Betriebsübergangs wird dem gesamten bestehenden Team die Weiterbeschäftigung bei der MHP Hotel AG angeboten. Auch alle bestehenden Reservierungen, Veranstaltungsbuchungen und laufenden Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang für Gäste und Geschäftspartner zu gewährleisten.



Juristisch wurde MHP im Rahmen der Transaktion von WMWP Rechtsanwälte GmbH, Wien, von Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Berlin, sowie von GSK Stockmann, München beraten. IBCOL Real Estate, München, hat die Transaktion pächterseitig mit einer Technical Due Diligence begleitet.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen Sheraton Vienna sowie dem Hyatt Regency Vienna, vormals Andaz Vienna, erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com