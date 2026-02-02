MHP Hotel Aktie
WKN DE: A3E5C2 / ISIN: DE000A3E5C24
|
02.02.2026 14:55:03
EQS-News: MHP Hotel AG übernimmt Hotel Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt – Rebranding zu Hyatt Regency Vienna ab Frühjahr 2026
|
EQS-News: MHP Hotel AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wien / München, 2. Februar 2026 – Die MHP Hotel AG übernimmt heute den Betrieb des Andaz Vienna am Belvedere unter einem neuen Franchisevertrag mit Hyatt. Das Hotel wird ab April 2026 unter der international etablierten Marke als Hyatt Regency weitergeführt. Die MHP Hotel AG geht eine Kooperation mit Hyatt sowie der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, einer Tochtergesellschaft der DekaBank, ein, die zeitgleich das Eigentum an der Immobilie erworben hat. Diese Franchisevereinbarung stärkt die Positionierung von MHP im Premiumsegment urbaner Businesshotels und ist Teil der langfristig ausgerichteten Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.
Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen Sheraton Vienna sowie dem Hyatt Regency Vienna, vormals Andaz Vienna, erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.
Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität.
Kontakt Investor Relations:
junicorn Consulting
Julia Stoetzel
julia@junicornconsulting.com
02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2269646
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269646 02.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!