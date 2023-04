EQS-News: Michael van Riesen, neuer Head of Group Sales bei der LAIQON AG

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

- Ausbau Partnerschaften Plattform & institutioneller Vertrieb

- Langjährige Top-Vertriebserfahrung im Asset Management

Hamburg, 25. April 2023

Die LAIQON AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat Michael van Riesen (53) als Head of Group Sales gewonnen. Der Dipl.-Kfm. und MBA-Absolvent wird zukünftig im Rahmen der Umsetzung der Strategie 2023/25 2.0 den Vertrieb des LAIQON-Konzerns mit seinen Angebotsmarken vorantreiben. Mit der neu geschaffenen und exponierten Position bündelt die LAIQON AG den bisher getrennten Vertrieb in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth in einer Leitungsfunktion. Damit übernimmt er auch die Funktion von Peter Vogel, dem Leiter des Fondsvertriebs, der die LAIQON AG auf eigenen Wunsch verlässt. In seiner Funktion wird van Riesen eng mit Manuel Woelki, Head of Marketing & Digital Sales, zusammenarbeiten. Er berichtet direkt an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG.

In seiner Position übernimmt van Riesen mit seinem Team die Verantwortung für den Ausbau der Sales-Partnerschaften auf der digitalen Geldanlageplattform der LAIQON AG. Hierbei stehen neben der Gewinnung neuer Partner auch die Betreuung und der Ausbau bestehender Partnerschaften mit einer hohen Customer Experience im Fokus. Zudem wird er u. a. den weiteren Ausbau des institutionellen Vertriebs steuern.

Mit van Riesen gewinnt die LAIQON AG einen langjährig ausgewiesenen Sales-Experten sowohl im strategischen als auch operativen Bereich. In den letzten 28 Jahren hat er in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen bei Asset Managern und im Bankenbereich strategische Geschäftsbeziehungen aufgebaut und dabei auch das Geschäft mit institutionellen Kundenportfolios intensiviert. Dabei konnte van Riesen mit seinen Teams auch innovative Produkte und Lösungen im Rahmen eines integrierten Vertriebsansatzes vermitteln. Aktuell ist er als Managing Director Sales & Business Development bei der H&A Global Investment Management GmbH in München tätig.

Dazu CEO Dipl.-Ing. Achim Plate: Herr van Riesen ist mit den Kapitalmärkten seit vielen Jahren bestens vertraut, kennt die Anforderungen von privaten als auch institutionellen Investoren und verfügt über ein umfangreiches rechtliches und regulatorisches Know-how. Seine Kenntnisse und Passion für den Vertrieb im B2B- als auch B2C-Bereich machen ihn für uns zur Idealbesetzung in der neu geschaffenen zentralen Position als Head of Group Sales, um uns als Asset Management-Factory weiter im Markt zu positionieren. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten Vermögen von rund 5,7 Milliarden Euro in über 50 Wealth Produkten und Lösungen. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und Nachhaltigkeitszielen im Fokus. (Stand der Zahlenangaben: 31.12.2022)



Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Mit ihrer Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.



Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten plangemäß auf EUR 8 bis 10 Mrd. ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der LAIQON AG.

Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.

