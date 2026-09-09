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09.09.2026 10:00:04

EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026

EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026

09.09.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026

  • Wachstumskurs bei Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr fortgesetzt
  • Markenpositionierungen weiter geschärft und Produktportfolio gezielt ausgebaut
  • Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt

Bad Teinach-Zavelstein, 9. September 2026 – Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der Bruttoumsatz im Konzern konnte im Berichtszeitraum um 1,8 Mio. EUR respektive 1,9 % auf 97,1 Mio. EUR gesteigert werden.

Mit gezielten Produktinnovationen, neuen Gebindeformaten und dem Ausbau der Markenkommunikation wurden positive Markt- und Umsatzimpulse gesetzt, die Marken weiter gestärkt und das Produktportfolio erfolgreich ausgebaut. Besonders erfreulich entwickelte sich das Wassergeschäft mit den Marken Teinacher, Krumbach und Hirschquelle. Auch bei der Marke afri setzte sich die positive Entwicklung mit einem deutlichen Umsatzplus im ersten Halbjahr fort. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung konnte ein erneut verbessertes EBITDA in Höhe von 9,3 Mio. EUR erwirtschaftet werden, das 4,8 % über dem Vorjahresniveau (8,8 Mio. EUR) lag.

„Im ersten Halbjahr 2026 konnten wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Die positive Umsatzentwicklung sowie ein verbessertes EBITDA unterstreichen die Stärke unseres Markenportfolios. Gleichzeitig haben wir wichtige Investitionsprojekte erfolgreich abgeschlossen und die Grundlage fu¨r weiteres profitables Wachstum geschaffen“, kommentiert Andreas Gaupp, Geschäftsführer Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung aktueller Einschätzungen fu¨r das zweite Halbjahr bestätigt die Geschäftsführung ihre bisherige Prognose für das Gesamtjahr. Für die gesamte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe wird im Geschäftsjahr 2026 ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Die Geschäftsführung geht zudem davon aus, dass das EBITDA moderat über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Der Halbjahresbericht 2026 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mineralbrunnen-kgaa.de zur Verfügung.

 

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Vaihingers Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de

 

Kontakt

Investor Relations
Petra Huffer/Michelle Pink
T : +49 (0) 7053 9262-221
E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de

 


09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Badstraße 41
75385 Bad Teinach-Zavelstein
Deutschland
Telefon: 07053 - 9262 0
Fax: 07053 - 9262 67
E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de
Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de
ISIN: DE0006614001, DE0006614035
WKN: 661400, 661403
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus)
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