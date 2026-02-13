Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 14:35:23

EQS-News: Mitteilung an die Inhaber der EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02) der Salzgitter AG

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe
Mitteilung an die Inhaber der EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02) der Salzgitter AG

13.02.2026 / 14:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Salzgitter AG EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02), umtauschbar in auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Aurubis AG (die “Schuldverschreibungen”).

In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen gibt die Salzgitter AG (die “Emittentin”) den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass infolge der in der Hauptversammlung der Aurubis AG am 12. Februar 2026 beschlossenen Ausschüttung einer Bardividende von EUR 1,60 je Stammaktie der Umtauschpreis der Schuldverschreibungen angepasst wurde.

Gemäß § 10(d) der Bedingungen der Schuldverschreibungen wurde der Umtauschpreis mit Wirkung zum 13. Februar 2026 von EUR 145,80 auf EUR 144,4141 angepasst.

Soweit die hierin verwendeten Begriffe in den Bedingungen der Schuldverschreibungen definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen.

Salzgitter, im Februar 2026

 

Salzgitter AG

 


Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de

13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2276366

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276366  13.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten