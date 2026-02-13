Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
13.02.2026 14:35:23
EQS-News: Mitteilung an die Inhaber der EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02) der Salzgitter AG
|
EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02), umtauschbar in auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Aurubis AG (die “Schuldverschreibungen”).
In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen gibt die Salzgitter AG (die “Emittentin”) den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass infolge der in der Hauptversammlung der Aurubis AG am 12. Februar 2026 beschlossenen Ausschüttung einer Bardividende von EUR 1,60 je Stammaktie der Umtauschpreis der Schuldverschreibungen angepasst wurde.
Gemäß § 10(d) der Bedingungen der Schuldverschreibungen wurde der Umtauschpreis mit Wirkung zum 13. Februar 2026 von EUR 145,80 auf EUR 144,4141 angepasst.
Soweit die hierin verwendeten Begriffe in den Bedingungen der Schuldverschreibungen definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen.
Salzgitter, im Februar 2026
Salzgitter AG
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de
13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5341 21-01
|Fax:
|+49 5341 21-2727
|E-Mail:
|info@salzgitter-ag.de
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|ISIN:
|DE0006202005
|WKN:
|620200
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2276366
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276366 13.02.2026 CET/CEST
