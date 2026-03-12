EQS-News: MLP SE: FY 2025: Erlöse auf Höchstwert, EBIT erreicht Prognose – Verstärkter Einsatz Künstlicher Intelligenz beschleunigt Geschäftsmodell

EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

FY 2025: Erlöse auf Höchstwert, EBIT erreicht Prognose – Verstärkter Einsatz Künstlicher Intelligenz beschleunigt Geschäftsmodell

FY 2025: Gesamterlöse im zwölften Jahr in Folge gesteigert und neuen Höchstwert bei 1,08 Mrd. Euro (2024: 1,07 Mrd. Euro) erreicht, durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) von 7 Prozent seit 2020 – wiederkehrende Erlöse liegen bei 72 Prozent

MLP Gruppe steigert auch zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung weiter auf neue Höchstwerte: 65,9 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und 809 Mio. Euro beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt mit 87,9 Mio. Euro nach Einmal-Effekt aus der Fokussierung des Immobiliengeschäfts unter dem Jahr 2024 (95,0 Mio. Euro), aber deutlich über dem Jahr 2023 (70,7 Mio. Euro) – ohne Einmal-Effekt läge das EBIT bei 97,1 Mio. Euro

Vorstand schlägt konstante Dividende von 36 Cent pro Aktie vor (2024: 36 Cent), Dividendenrendite erneut über 5 Prozent

Innovationstreiber beim Einsatz Künstlicher Intelligenz: Automatisierte Analyse- und Abschlussstrecke bei Sachversicherungen, außerdem weiterer Ausbau eines KI-Agentensystems als Ergänzung der persönlichen Beratung

Prognose 2026: EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro – Fortsetzung der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung, verstärkter Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur weiteren Verbesserung des Kundennutzens, weiter konsequentes Kostenmanagement

Mittelfristplanung 2028 bestätigt: Fortsetzung des Wachstumskurses soll zu einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen – strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI nur in geringem Umfang in Planung angesetzt

Wiesloch, 12. März 2026 – Die MLP Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 bei den Gesamterlösen im zwölften Jahr in Folge mit 1,08 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert (2024: 1,07 Mrd. Euro). Die wiederkehrenden Erlöse – ein wesentlicher Indikator für die nachhaltige Ertragsstabilität – lagen bei 72 Prozent der Umsatzerlöse. Mit einem betreuten Vermögen von 65,9 Mrd. Euro und einem Bestand in der Sachversicherung von 809 Mio. Euro konnte MLP auch bei diesen zentralen Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, neue Höchstwerte erzielen. Das EBIT enthält einen bereits kommunizierten Einmal-Effekt (-9,2 Mio. Euro) aus der Fokussierung des Immobiliengeschäfts und liegt mit 87,9 Mio. Euro im Rahmen der Prognose. Damit liegt das EBIT unter dem Wert des Jahres 2024 (95,0 Mio. Euro), aber deutlich über dem Jahr 2023 (70,7 Mio. Euro). Lässt man den Einmal-Effekt unberücksichtigt, hätte das EBIT 97,1 Mio. Euro erreicht. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine konstante Dividende in Höhe von 36 Cent pro Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen, was einer Dividendenrendite von über 5 Prozent bezogen auf den Jahresschlusskurs entspricht. Für das Jahr 2026 erwartet MLP eine Fortsetzung der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung mit nochmals verstärktem und auf den Kundennutzen ausgerichteten Einsatz von Künstlicher Intelligenz, ergänzt um ein weiter konsequentes Kostenmanagement. Die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 beläuft sich auf 100 bis 110 Mio. Euro. Darüber hinaus bestätigt die Gruppe ihre Mittelfristplanung: Bis Ende des Jahres 2028 rechnet MLP mit einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen. MLP erwartet dabei deutliche zusätzliche Impulse aus der erweiterten und strategisch angelegten Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, dem gezielten Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie des Multi Asset-Ansatzes bei der Gewinnung und Betreuung institutioneller und vermögender Privatkunden. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI, die vom Verlauf des Kapitalmarktes stark beeinflusst werden und daher kaum prognostizierbar sind, sind in dieser Planung nur in geringem Umfang angesetzt.

„Die erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung des zurückliegenden Jahres unterstreicht einmal mehr die strategische und operative Stärke der MLP Gruppe. Wir verfügen über eine strategisch verzahnte Aufstellung, die sowohl Stabilität sichert als auch nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Massiv unterstützt wird dies durch unsere Innovationskraft beim Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wir haben KI bereits dort in geschäftsrelevanten Prozessen verankert, wo sie Familien- und Firmenkunden sowie institutionellen Kunden zugutekommt, und steigern mit ihrem Einsatz zudem die Leistungsfähigkeit unserer hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

Massive Ausweitung des KI-Einsatzes

MLP hat früh begonnen, den verantwortungsbewussten Einsatz von Künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Dabei steht der Kundennutzen im Mittelpunkt. So hat MLP im Privatkundengeschäft eine vollautomatisierte Analyse- und Abschlussstrecke bei wenig beratungsintensiven Sachversicherungen eingeführt. Dabei dient ein beim Tochterunternehmen DOMCURA entwickelter KI-Agent als Basis. MLP Beraterinnen und Berater bleiben bei Bedarf jederzeit Ansprechpartner.

Zudem befindet sich ein KI-Agentensystem im weiteren Ausbau. Im Fokus steht dabei das Zusammenwirken mehrerer KI-Agenten insbesondere mit dem Ziel der administrativen Entlastung der Beraterinnen und Berater im MLP Privatkundengeschäft. Schwerpunkte sind die Themenfelder Kundendaten, Verträge und Produkte, Information sowie Beratungsunterstützung. Zugleich unterstützen die KI-Agenten auch direkt MLP Kundinnen und Kunden. Ihnen steht damit rund um die Uhr ein digitaler Ansprechpartner für Self-Services und Auskünfte zur Verfügung. Diese Kundenunterstützung ist in das etablierte MLP Financial Home integriert, über das Kunden unter anderem eine umfassende digitale Vertrags- und Vermögensübersicht jederzeit nutzen können.

Höchststand bei Gesamterlösen

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte MLP die Gesamterlöse auf einen neuen Höchststand von 1,08 Mrd. Euro (VJ: 1,07 Mrd. Euro). Im Leistungsbereich Absicherung erzielte MLP ein Erlöswachstum in Höhe von 8 Prozent auf 223 Mio. Euro (VJ: 206 Mio. Euro), während die Erlöse in den Leistungsbereichen Vorsorge mit 303 Mio. Euro (VJ: 298 Mio. Euro) und Vermögen mit 510 Mio. Euro (VJ: 520 Mio. Euro) weitgehend stabil blieben. Der Anstieg im Bereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst, ist unter anderem auf die gute Neugeschäftsentwicklung zurückzuführen.

Im Leistungsbereich Vorsorge, der die Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet, resultierte das leichte Wachstum im Bereich der Privaten Krankenversicherungen vor allem aus einem weiterhin hohen Interesse an hochwertigen Gesundheitsleistungen.

Im Leistungsbereich Vermögen war das Zinsgeschäft aufgrund der Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß rückläufig, während die Finanzierung und die Immobilienvermittlung mitunter deutlich zulegten. Die Erlöse im Vermögensmanagement, zu denen sowohl das MLP Privatkundengeschäft als auch die Betreuung institutioneller sowie vermögender Kunden bei der MLP-Tochtergesellschaft FERI beitragen, blieben stabil. Dabei lagen die erfolgsabhängigen Vergütungen mit 10,7 Mio. Euro aufgrund der unterjährigen Entwicklungen an den Kapitalmärkten sehr deutlich unter denen des Vorjahres (33,9 Mio. Euro). Rechnet man diese erfolgsabhängigen Vergütungen heraus, so wären die Erlöse im Vermögensmanagement um 7 Prozent gestiegen. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen im Zuge der Wertentwicklung von Anlagekonzepten an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam.

Im Leistungsbereich Sonstiges, der noch das bisherige Immobilienentwicklungsgeschäft enthielt, werden außerdem übrige Beratungsvergütungen erfasst. Die Erlöse gingen wie erwartet aufgrund der aktiven Reduzierung der geschäftsbedingten Risiken im Immobilien-entwicklungsgeschäft deutlich zurück auf rund 10 Mio. Euro (VJ: 13 Mio. Euro).

Höchstwerte bei zentralen Bestandskennzahlen

Die zentralen Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, konnte die MLP Gruppe zum Stichtag 31. Dezember 2025 auf neue Höchstwerte steigern: So stiegen das betreute Vermögen auf 65,9 Mrd. Euro (VJ: 63,1 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 809 Mio. Euro (VJ: 751 Mio. Euro).

EBIT erreicht 87,9 Mio. Euro

Das EBIT der MLP Gruppe beläuft sich im Geschäftsjahr 2025 auf 87,9 Mio. Euro. Es liegt unter dem des Jahres 2024 (95,0 Mio. Euro), aber deutlich über dem Jahr 2023 (70,7 Mio. Euro). Im EBIT 2025 enthalten ist der bereits kommunizierte Einmal-Effekt aus der Fokussierung des Immobiliengeschäfts (-9,2 Mio. Euro) beim Tochterunternehmen Deutschland.Immobilien. Lässt man diesen Effekt unberücksichtigt, so hätte das EBIT 97,1 Mio. Euro erreicht.

Konstante Dividende von 36 Cent pro Aktie vorgeschlagen

Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt der Vorstand der MLP SE eine konstante Dividende von 36 Cent pro Aktie vor (VJ: 36 Cent). Dies entspricht bezogen auf den Jahresschlusskurs einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent.

Prognose 2026

MLP rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro. Grundlagen dafür sind die Fortsetzung der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung, der nochmals verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur weiteren Verbesserung des Kundennutzens sowie ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement.

Mittelfristplanung 2028 bestätigt

MLP hat die geplante Fortsetzung des mittelfristigen Wachstumskurses, der die Gruppe bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen soll, bestätigt. Dabei soll die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden zu Wachstum in allen Leistungsbereichen – Vermögen, Vorsorge und Absicherung – führen. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI, die nur in geringem Maße planbar und beeinflussbar sind, sind nur in geringem Umfang angesetzt.

In Folge der angestrebten Potenzialerschließungen plant die MLP Gruppe bis Ende 2028 in Summe einen deutlichen Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung.

Das Erreichen der angestrebten deutlichen Ergebnissteigerung wird gestützt durch die schon heute erkennbaren Effekte der konsequenten Digitalisierungsstrategie, insbesondere durch den deutlich verstärkten KI-Einsatz in der gesamten MLP Gruppe. Ergänzt wird die Planung für 2028 durch ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement.

„Unser mittelfristiger Wachstumspfad, den wir angesichts großer Potenziale innerhalb unserer Gruppe unverändert klar erkennen, wird durch die Prognose für 2026 untermauert. Auf dieser Basis haben wir heute zudem unsere ambitionierte Mittelfristplanung bis Ende 2028 erneut bekräftigt: Unsere strategische Aufstellung ist erkennbar erfolgreich – erst recht mit Künstlicher Intelligenz als Beschleuniger in unserem einzigartigen Geschäftsmodell. Dabei werden wir unsere Kosten weiter konsequent steuern“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.



Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) 2025 2024 Veränd. in % Umsatzerlöse 1.046,9 1.037,5 +1 Leistungsbereich Vermögen 510,3 520,3 -2 Leistungsbereich Vorsorge 303,3 298,0 +2 Leistungsbereich Absicherung 223,2 206,4 +8 Leistungsbereich Sonstiges 10,2 12,8 -21 Sonstige Erträge 32,6 29,1 +12 Gesamterlöse 1.079,6 1.066,7 +1 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 87,9 95,0 -7 Ergebnis vor Steuern (EBT) 85,1 99,6 -15 Konzernergebnis 55,7 69,3 -20 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,51 0,63 -20 Familienkunden 596.100 590.700 +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.400 28.000 -2 Kundenberater 2.136 2.110 +1

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

– Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

– Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

– Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

– Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

– Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 596.100 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 65,9 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 809 Mio. Euro.