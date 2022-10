EQS-News: MOBOTIX AG: Zertifizierte MOBOTIX Thermalkameras als Game Changer in zahlreichen Branchen

EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Marktbericht

MOBOTIX AG: Zertifizierte MOBOTIX Thermalkameras als Game Changer in zahlreichen Branchen



18.10.2022 / 12:04 CET/CEST

Noch leistungsfähigere Brandmeldeanlagen und Erschließen neuer Anwendungsgebiete



Langmeil, Oktober 2022 Neben der Anerkennung durch VdS und EN 54-10 wurden MOBOTIX Thermalkameras nun auch CNPP zertifiziert. Kein anderer Kamerahersteller verfügt aktuell über ein ähnlich breites Angebot zur Brandfrühsterkennung. Die Zertifikate werden in den meisten europäischen Staaten anerkannt und gelten weltweit als Gütesiegel. Sie unterstreichen nochmals unseren Anspruch als Hersteller von Premium-Produkten Made in Germany.

Als Stand-alone-Lösung oder als integraler Bestandteil von umfangreichen Brandmeldeanlagen erkennen die Systeme von MOBOTIX Gefahrenquellen und Brände noch bevor sie entstehen oder durch konventionelle Melder detektiert werden können. Die gewonnene Zeit reduziert die Gefahren für Menschen und Unternehmen. Gegenmaßnahmen lassen sich rechtzeitig einleiten vollkommen automatisiert.

Die MOBOTIX Kameras arbeiten zuverlässig und kontaktlos aus einer Entfernung von bis zu 60 Metern, auch auf Außenarealen, in Hallen, bei unübersichtlichen Materialansammlungen und in Maschinenparks. Dabei können im Sichtfeld von nur einer einzelnen Kamera bis zu 20 individuelle Messfenster gleichzeitig im Blick behalten werden.

Neben Brandfrühsterkennung lassen sich Thermalkameras von MOBOTIX übrigens auch zur Qualitätssicherung in der Produktion für den Perimeterschutz und zur Einbruchssicherung verwenden. Sie arbeiten auch bei absoluter Dunkelheit und helfen mit, den Gesamtenergiebedarf eines Unternehmens nachhaltig zu senken ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. In der aktuellen Situation unterstützt MOBOTIX dadurch Unternehmen nahezu aller Branchen und Größen darin, Energie zu sparen ohne auf Sicherheit zu verzichten.



Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

Julia Schohl, Assistant to the CFO, +49 6302 9816-2803, julia.schohl@mobotix.com

