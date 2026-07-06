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06.07.2026 10:29:23

EQS-News: MOBOTIX erhält die ANSI/FM 3260-Zulassung und unterstreicht damit seine Stärke im Bereich Thermallösungen

EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Marktbericht
MOBOTIX erhält die ANSI/FM 3260-Zulassung und unterstreicht damit seine Stärke im Bereich Thermallösungen

06.07.2026 / 10:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Langmeil, 6. Juli 2026 – Die MOBOTIX AG erweitert ihr internationales Zertifizierungsportfolio im Bereich der thermischen Brandfrüherkennung: Die radiometrische Wärmebildtechnologie des Unternehmens hat die renommierte ANSI/FM 3260-Zulassung erhalten.
Die Zertifizierung wurde von FM Approvals nach umfangreichen unabhängigen Prüfungen erteilt. Dazu gehörten unter anderem Live-Brandversuche mit flüssigen, gasförmigen und festen Brennstoffen. Darüber hinaus wurde die Fähigkeit des Systems bewertet, Fehlalarme durch Sonnenlicht, Schweißarbeiten und andere anspruchsvolle Umgebungsbedingungen zuverlässig zu vermeiden.
„Die ANSI/FM 3260-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für MOBOTIX“, sagt Dr. Christian Cabirol, CTO der MOBOTIX AG. „Sie bestätigt die Zuverlässigkeit unserer Wärmebildtechnologie und unterstreicht unser Engagement, Kunden dabei zu unterstützen, potenzielle Brandereignisse früher zu erkennen und kritische Umgebungen zuverlässig zu schützen.“

Die ANSI/FM 3260 ist ein weltweit anerkannter Leistungsstandard für Flammen- und thermische Brandmeldetechnologien. Sie bestätigt, dass das System unabhängig geprüft wurde und die strengen Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und automatische Brandmeldung erfüllt. Der Standard gewährleistet eine schnelle und präzise Erkennung von Flammenereignissen bei gleichzeitig hoher Unempfindlichkeit gegenüber Fehlalarmen – selbst unter anspruchsvollen industriellen und Umgebungsbedingungen. Mit der erfolgreichen Zertifizierung gehört MOBOTIX zu einer ausgewählten Gruppe von Herstellern, deren Systeme diese hohen Leistungs- und Qualitätsanforderungen erfüllen.

Mit der ANSI/FM 3260-Zulassung stärkt MOBOTIX zugleich sein internationales Zertifizierungsportfolio. Dazu zählen bereits die Standards EN 54-10 (Europa), VdS (Deutschland), CNPP (Frankreich) sowie RIPCI/Applus (Spanien). Die neue Zertifizierung erweitert die Anerkennung der MOBOTIX Technologie nun zusätzlich auf wichtige Märkte in Nord- und Südamerika.
Die thermische Brandmeldetechnologie von MOBOTIX wurde speziell für große, offene Flächen und komplexe Industrieumgebungen entwickelt, in denen konventionelle Brandmeldesysteme an ihre Grenzen stoßen können. Typische Einsatzbereiche sind Lagerhallen, Industrieanlagen, Energieinfrastrukturen und Rechenzentren. Durch die frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Wärmemuster und die gleichzeitige visuelle Verifikation innerhalb eines Systems unterstützt MOBOTIX Unternehmen dabei, den Schritt von der reaktiven Brandbekämpfung hin zu einer frühzeitigen Brandprävention zu vollziehen.
Kontakt:
Klaus Kiener, COO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

06.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
67722 Winnweiler
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2360686

 
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2360686  06.07.2026 CET/CEST

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