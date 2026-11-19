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Moody’s hebt Kreditausblick für Fresenius von stabil auf positiv an (News mit Zusatzmaterial)



19.11.2026 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







„Moody’s hat als dritte Ratingagentur in diesem Jahr den Ausblick für Fresenius auf positiv angehoben. Diese drei Anpassungen spiegeln die deutliche Verbesserung unseres Finanzprofils wider. Wir haben unseren Nettoverschuldungsgrad auf das 2,5-fache gesenkt und sind gleichzeitig weiter gewachsen. Den dadurch gewonnenen finanziellen Spielraum nutzen wir, um in innovationsgetriebenes Wachstum zu investieren – mit dem klaren Ziel, eine noch bessere Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu ermöglichen“, sagte Fresenius-Finanzvorständin Sara Hennicken.



Aufbauend auf den strukturellen Verbesserungen durch die erfolgreiche Umsetzung seiner Strategie setzt Fresenius seinen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen erzielt ein gesundes organisches Umsatzwachstum, hat das Core-Ergebnis je



Mit Moody’s haben nun alle drei führenden Ratingagenturen ihren Ausblick für Fresenius im laufenden Jahr auf positiv angehoben. Moody’s bewertet Fresenius mit Baa3/positiv, S&P mit BBB/positiv und Fitch mit BBB-/positiv. Das Unternehmen bekennt sich weiter zu seinem Investment-Grade-Rating und zur Einhaltung des selbst definierten Zielkorridors für den Verschuldungsgrad von 2,5 bis 3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA1, der Bestandteil des Financial Frameworks ist.

1 Vor Sondereinflüssen. Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; proforma abgeschlossene Akquisitionen/Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive

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Timo Lindemann

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Fresenius SE & Co. KGaA

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Über Fresenius

Fresenius (XETR: FRE, OTCM: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.



Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.



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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch



Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Sara Hennicken, Dr. Marc-Alexander Mahl,

Dr. Michael Moser, Dr. Christian Pawlu

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

Die Ratingagentur Moody’s hat den Kreditausblick für den Gesundheitskonzern Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE; OTCM: FSNUY) von stabil auf positiv angehoben und das Kreditrating von Baa3 bestätigt. In seiner Begründung hob Moody’s insbesondere die verbesserte Wachstumsdynamik und Profitabilität infolge der Umsetzung der Strategie #FutureFresenius hervor. Zudem verwies die Ratingagentur auf die gestärkten Kreditkennzahlen und die hohe Liquidität von Fresenius.„Moody’s hat als dritte Ratingagentur in diesem Jahr den Ausblick für Fresenius auf positiv angehoben. Diese drei Anpassungen spiegeln die deutliche Verbesserung unseres Finanzprofils wider. Wir haben unseren Nettoverschuldungsgrad auf das 2,5-fache gesenkt und sind gleichzeitig weiter gewachsen. Den dadurch gewonnenen finanziellen Spielraum nutzen wir, um in innovationsgetriebenes Wachstum zu investieren – mit dem klaren Ziel, eine noch bessere Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu ermöglichen“, sagte Fresenius-Finanzvorständin Sara Hennicken.Aufbauend auf den strukturellen Verbesserungen durch die erfolgreiche Umsetzung seiner Strategie setzt Fresenius seinen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen erzielt ein gesundes organisches Umsatzwachstum, hat das Core-Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich gesteigert und seine Rendite verbessert. Die dadurch gewonnene strategische Flexibilität nutzt Fresenius, um seine Wachstumsgeschäfte MedTech, Nutrition und insbesondere das Biopharma-Geschäft weiter auszubauen. Dazu zählen die Übernahme der verbleibenden 45 Prozent an mAbxience und eine strategische Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics zur Erweiterung der Biosimilar-Pipeline von Fresenius.Mit Moody’s haben nun alle drei führenden Ratingagenturen ihren Ausblick für Fresenius im laufenden Jahr auf positiv angehoben. Moody’s bewertet Fresenius mit Baa3/positiv, S&P mit BBB/positiv und Fitch mit BBB-/positiv. Das Unternehmen bekennt sich weiter zu seinem Investment-Grade-Rating und zur Einhaltung des selbst definierten Zielkorridors für den Verschuldungsgrad von 2,5 bis 3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA, der Bestandteil des Financial Frameworks ist.Vor Sondereinflüssen. Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; proforma abgeschlossene Akquisitionen/Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Dividenden von Fresenius Medical Care und Vitrea, Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der UmtauschanleihePressekontakt:Timo LindemannGroup CommunicationsFresenius SE & Co. KGaAElse-Kröner-Straße 161352 Bad HomburgDeutschlandM +49 1511 5515324timo.lindemann@fresenius.comFresenius (XETR: FRE, OTCM: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.Fresenius SE & Co. KGaASitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang KirschPersönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SESitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Sara Hennicken, Dr. Marc-Alexander Mahl,Dr. Michael Moser, Dr. Christian PawluAufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch Zusatzmaterial zur Meldung:



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