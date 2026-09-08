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08.09.2026 17:24:33

EQS-News: More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand

EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): Personalie
More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand

08.09.2026 / 17:24 CET/CEST
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Corporate News

 

More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand

 

Frankfurt am Main, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat der More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact") hat Kai Maximilian Keller mit Wirkung zum 9. September 2026 zum Alleinvorstand des Unternehmens bestellt. Er folgt auf Dr. Gerald Schüssel, dessen Vorstandsmandat planmäßig endet.

Mit Kai Maximilian Keller gewinnt More Impact einen erfahrenen Manager aus dem Life Sciences-Bereich, der die Entwicklung des Unternehmens gestalten und fortführen wird. Mittelfristig plant More Impact eine weitere Stärkung ihrer Führungsebene, um die Expansion des Unternehmens als High-Tech Medical-Hub weiter zu forcieren.

Dr. Gerald Schüssel wird bis Ende November 2026 planmäßig bei der Gesellschaft tätig bleiben und seinen Nachfolger bei der Einarbeitung sowie der geordneten Übergabe der laufenden Themen begleiten.

Der Aufsichtsrat dankt Dr. Gerald Schüssel für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren.

 

Über die More Impact AG

Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

 

Kontakt – Investor & Media Relations
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: More Impact AG
Mörfelder Landstraße 277 b
60598 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 38076661
E-Mail: info@moreimpactag.de
Internet: https://moreimpactag.de
ISIN: DE000A1PG979, DE000A40ZTM3
WKN: A1PG97
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 529900Q0OR2CA082QN74
EQS News ID: 2396030

 
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2396030  08.09.2026 CET/CEST

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