More Impact Aktie
WKN DE: A1PG97 / ISIN: DE000A1PG979
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08.09.2026 17:24:33
EQS-News: More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand
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EQS-News: More Impact AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Corporate News
More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand
Frankfurt am Main, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat der More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact") hat Kai Maximilian Keller mit Wirkung zum 9. September 2026 zum Alleinvorstand des Unternehmens bestellt. Er folgt auf Dr. Gerald Schüssel, dessen Vorstandsmandat planmäßig endet.
Mit Kai Maximilian Keller gewinnt More Impact einen erfahrenen Manager aus dem Life Sciences-Bereich, der die Entwicklung des Unternehmens gestalten und fortführen wird. Mittelfristig plant More Impact eine weitere Stärkung ihrer Führungsebene, um die Expansion des Unternehmens als High-Tech Medical-Hub weiter zu forcieren.
Dr. Gerald Schüssel wird bis Ende November 2026 planmäßig bei der Gesellschaft tätig bleiben und seinen Nachfolger bei der Einarbeitung sowie der geordneten Übergabe der laufenden Themen begleiten.
Der Aufsichtsrat dankt Dr. Gerald Schüssel für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren.
Über die More Impact AG
Kontakt – Investor & Media Relations
08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|More Impact AG
|Mörfelder Landstraße 277 b
|60598 Frankfurt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 38076661
|E-Mail:
|info@moreimpactag.de
|Internet:
|https://moreimpactag.de
|ISIN:
|DE000A1PG979, DE000A40ZTM3
|WKN:
|A1PG97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|529900Q0OR2CA082QN74
|EQS News ID:
|2396030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2396030 08.09.2026 CET/CEST
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