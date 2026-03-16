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16.03.2026 08:00:04

EQS-News: Mountain Alliance AG erweitert Aufsichtsrat – Neil Neureither wird neues Mitglied

EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Personalie
Mountain Alliance AG erweitert Aufsichtsrat – Neil Neureither wird neues Mitglied

16.03.2026 / 08:00 CET/CEST
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Mountain Alliance AG erweitert Aufsichtsrat – Neil Neureither wird neues Mitglied

München, 16. März 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) erweitert vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums und eines weiteren Portfolioausbaus ihren Aufsichtsrat. Mit der Erweiterung des Gremiums stärkt die Gesellschaft gezielt ihre Kompetenz in den Bereichen Technologie, Datenanalyse und Kapitalmarkt. 

Die Mountain Partners AG hat Herrn Neil Neureither als weiteres Mitglied in das Kontrollgremium der Mountain Alliance AG entsendet. Der Aufsichtsrat begrüßt diese Verstärkung des Gremiums, das damit von derzeit drei auf vier Mitglieder erweitert wird, entsprechend den Vorgaben der Satzung der Mountain Alliance AG.

„Mit Neil Neureither erweitern wir den Aufsichtsrat gezielt um jemanden, der die Schnittstelle zwischen Technologie und Kapitalmarkt sicher beherrscht. Seine analytische Perspektive und seine Erfahrung in der Bewertung von Technologieunternehmen stellen für die Arbeit des Aufsichtsrats der Mountain Alliance AG einen Mehrwert dar“, sagt Dr. Cornelius Boersch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mountain Alliance AG.

Der studierte Wirtschaftsinformatiker ist seit 2023 als selbstständiger Equity Analyst tätig und Geschäftsführer der SN Neil Vermögensverwaltung GmbH. Zudem ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Binect AG.

Mit der Erweiterung des Aufsichtsrats stärkt die Mountain Alliance AG ihre Expertise insbesondere in den Bereichen Technologie, Datenanalyse und Kapitalmarkt.

Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.

Kontakt:

Mountain Alliance AG
Dr. Hans Ulrich Tetzner
Vorstand
Theresienstr. 40
80333 München
E-Mail : tetzner@mountain-alliance.de
www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Investor Relations
Bahnhofstr. 98
82166 Gräfelfing/München
Telefon : +49 89 1250903-33
E-Mail : sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 231 41 41 00
Fax: +49 89 231 41 41 11
E-Mail: sh@crossalliance.de
Internet: www.mountain-alliance.de
ISIN: DE000A12UK08
WKN: A12UK0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2291474

 
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2291474  16.03.2026 CET/CEST

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