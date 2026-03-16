Mountain Alliance Aktie
WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08
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16.03.2026 08:00:04
EQS-News: Mountain Alliance AG erweitert Aufsichtsrat – Neil Neureither wird neues Mitglied
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EQS-News: Mountain Alliance AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Mountain Alliance AG erweitert Aufsichtsrat – Neil Neureither wird neues Mitglied
München, 16. März 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) erweitert vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums und eines weiteren Portfolioausbaus ihren Aufsichtsrat. Mit der Erweiterung des Gremiums stärkt die Gesellschaft gezielt ihre Kompetenz in den Bereichen Technologie, Datenanalyse und Kapitalmarkt.
Die Mountain Partners AG hat Herrn Neil Neureither als weiteres Mitglied in das Kontrollgremium der Mountain Alliance AG entsendet. Der Aufsichtsrat begrüßt diese Verstärkung des Gremiums, das damit von derzeit drei auf vier Mitglieder erweitert wird, entsprechend den Vorgaben der Satzung der Mountain Alliance AG.
„Mit Neil Neureither erweitern wir den Aufsichtsrat gezielt um jemanden, der die Schnittstelle zwischen Technologie und Kapitalmarkt sicher beherrscht. Seine analytische Perspektive und seine Erfahrung in der Bewertung von Technologieunternehmen stellen für die Arbeit des Aufsichtsrats der Mountain Alliance AG einen Mehrwert dar“, sagt Dr. Cornelius Boersch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mountain Alliance AG.
Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.
Mountain Alliance AG
16.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 231 41 41 00
|Fax:
|+49 89 231 41 41 11
|E-Mail:
|sh@crossalliance.de
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|ISIN:
|DE000A12UK08
|WKN:
|A12UK0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2291474
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291474 16.03.2026 CET/CEST
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