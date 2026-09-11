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11.09.2026 09:00:04

EQS-News: Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus

EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus

11.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus

  • Ausbau des Defence-Technology-Portfolios mit Fokus auf autonome Missionssysteme
  • Investition in britischen Entwickler moderner, kosteneffizienter Verteidigungssysteme
  • Weitere Transaktionen im europäischen Defence- und KI-Umfeld geplant

München, 11. September 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) erweitert ihr Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt und beteiligt sich an der Evolved Aerospace Ltd., einem in Großbritannien ansässigen Entwickler autonomer Missionssysteme für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen.

Mit der Investition stärkt die Mountain Alliance AG gezielt ihr Portfolio im Bereich zukunftsweisender Verteidigungstechnologien. Evolved Aerospace verfolgt einen innovativen Ansatz zur Modernisierung bestehender militärischer Fähigkeiten: Legacy-Systeme werden durch leistungsfähigere, skalierbare und kosteneffizientere autonome Lösungen ergänzt oder perspektivisch ersetzt. Ziel ist es, europäischen Streitkräften technologische Souveränität zu sichern und ihre Einsatzfähigkeit nachhaltig zu erweitern.

Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG, erklärt: „Wir freuen uns, in das Team von Evolved Aerospace zu investieren, das an vorderster Front der nächsten technologischen Entwicklungsstufe steht. Moderne, autonome Verteidigungssysteme sind ein zentraler Baustein zur Sicherung der europäischen Souveränität. Wir sehen hier einen adressierbaren Markt mit generationenübergreifendem Wachstumspotenzial.“

Mikael Taveniku, CEO von Evolved Aerospace, ergänzt: „Der anhaltende Konflikt in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie sich das moderne Gefechtsfeld strukturell hin zu verteilten, autonomen und kollaborativen Systemen entwickelt. Unsere autonomen Langstrecken-Missionssysteme ermöglichen es Streitkräften, Fähigkeiten effizient zu skalieren. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Mountain Alliance AG.“
 

Über die Mountain Alliance AG:
Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.
 

Kontakt:
Mountain Alliance AG
Dr. Hans Ulrich Tetzner
Vorstand
Theresienstr. 40
80333 München
E-Mail: tetzner@mountain-alliance.de
www.mountain-alliance.de


CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Investor Relations
Bahnhofstr. 98
82166 Gräfelfing/München
Telefon: +49 89 1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 231 41 41 00
Fax: +49 89 231 41 41 11
E-Mail: sh@crossalliance.de
Internet: www.mountain-alliance.de
ISIN: DE000A12UK08
WKN: A12UK0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200XWTRFJ0JRKK852
EQS News ID: 2397346

 
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