EQS-News: Mountain Alliance tätigt erstes Investment im Bereich Defence Tech

München, 11. November 2025 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) gibt den Vollzug ihres ersten Investments im Bereich Defence Tech bekannt. Damit setzt das Beteiligungsunternehmen die im Juni angekündigte strategische Erweiterung seines Portfolios in diesem dynamisch wachsenden Zukunftssektor um.

Im Rahmen der im Juli erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung hatte die Gesellschaft die finanziellen Mittel für das Engagement im Defence-Tech-Bereich geschaffen. Nun wurde die erste Transaktion abgeschlossen: Mountain Alliance beteiligte sich an einem der weltweit führenden Unternehmen, das sich auf autonome Flugsysteme für verschiedene militärische Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktionsstandorte in Europa und ist in einem Marktsegment mit starkem strukturellem Wachstum aktiv.

„Mit diesem Investment vollziehen wir den nächsten Schritt unserer strategischen Neuausrichtung“, erklärt Dr. Hans Ulrich Tetzner, CEO der Mountain Alliance AG. „Wir sehen im Defence-Tech-Bereich erhebliche Chancen, uns an innovativen Technologieunternehmen, die mit ihren Dual-Use-Lösungen sowohl zivile als auch sicherheitsrelevante Anwendungen adressieren, zu beteiligen. Europa steht an einem Wendepunkt – die massiven Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien werden langfristig auch den Innovations- und Kapitalmarkt prägen.“

Die Mountain Alliance AG plant, weitere Beteiligungen in diesem Bereich einzugehen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen aus den Segmenten Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity sowie Künstliche Intelligenz, die aufgrund der aktuellen Marktdynamik überdurchschnittliche Wachstums- und Exit-Potenziale aufweisen.



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

E-Mail : tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Telefon : +49 89 1250903-30

E-Mail : sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de