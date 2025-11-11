Mountain Alliance Aktie
WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08
|
11.11.2025 08:00:14
EQS-News: Mountain Alliance tätigt erstes Investment im Bereich Defence Tech
|
EQS-News: Mountain Alliance AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mountain Alliance tätigt erstes Investment im Bereich Defence Tech
München, 11. November 2025 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) gibt den Vollzug ihres ersten Investments im Bereich Defence Tech bekannt. Damit setzt das Beteiligungsunternehmen die im Juni angekündigte strategische Erweiterung seines Portfolios in diesem dynamisch wachsenden Zukunftssektor um.
Im Rahmen der im Juli erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung hatte die Gesellschaft die finanziellen Mittel für das Engagement im Defence-Tech-Bereich geschaffen. Nun wurde die erste Transaktion abgeschlossen: Mountain Alliance beteiligte sich an einem der weltweit führenden Unternehmen, das sich auf autonome Flugsysteme für verschiedene militärische Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über mehrere Produktionsstandorte in Europa und ist in einem Marktsegment mit starkem strukturellem Wachstum aktiv.
„Mit diesem Investment vollziehen wir den nächsten Schritt unserer strategischen Neuausrichtung“, erklärt Dr. Hans Ulrich Tetzner, CEO der Mountain Alliance AG. „Wir sehen im Defence-Tech-Bereich erhebliche Chancen, uns an innovativen Technologieunternehmen, die mit ihren Dual-Use-Lösungen sowohl zivile als auch sicherheitsrelevante Anwendungen adressieren, zu beteiligen. Europa steht an einem Wendepunkt – die massiven Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien werden langfristig auch den Innovations- und Kapitalmarkt prägen.“
Die Mountain Alliance AG plant, weitere Beteiligungen in diesem Bereich einzugehen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen aus den Segmenten Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity sowie Künstliche Intelligenz, die aufgrund der aktuellen Marktdynamik überdurchschnittliche Wachstums- und Exit-Potenziale aufweisen.
Über die Mountain Alliance AG:
Kontakt:
11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 231 41 41 00
|Fax:
|+49 89 231 41 41 11
|E-Mail:
|sh@crossalliance.de
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|ISIN:
|DE000A12UK08
|WKN:
|A12UK0
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2226916
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226916 11.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!