MPC Münchmeyer Petersen Capital Aktie
WKN DE: A1TNWJ / ISIN: DE000A1TNWJ4
|
08.04.2026 14:54:13
EQS-News: MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026
|
EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Konferenz
Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026
Hamburg, 8. April 2026 – Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment Manager und Service Provider im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am morgigen Donnerstag, den 9. April 2026 um 7:00 Uhr CEST.
Ein Webcast findet am Donnerstag, den 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt.
CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben.
Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.
Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast sowie die Präsentation werden im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht: https://www.mpc-capital.com/shareholders/publications
Informationen zum FY 2025 Earnings Webcast:
Datum: 9. April 2026
Melden Sie sich hier für den Webcast an:
https://www.appairtime.com/event/1a712633-7ef4-4447-ae20-29affef4469e
Kontakt
MPC Capital AG
08.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
|Palmaille 67
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 380 22-0
|Fax:
|+49 (0)40 380 22-4878
|E-Mail:
|ir@mpc-capital.com
|Internet:
|www.mpc-capital.com
|ISIN:
|DE000A1TNWJ4
|WKN:
|A1TNWJ
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305192
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2305192 08.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Analysen zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Aktien in diesem Artikel
|MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
|4,92
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.