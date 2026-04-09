EQS-News: MPC Capital verbessert Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 deutlich und  gibt Ausblick für anhaltend profitables Wachstum

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MPC Capital verbessert Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 deutlich und gibt Ausblick für anhaltend profitables Wachstum



09.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung



MPC Capital verbessert Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 deutlich und gibt Ausblick für anhaltend profitables Wachstum

Assets under Management (AuM): Anstieg auf EUR 5,4 Mrd. (2024: EUR 5,1 Mrd.)

Umsatz: Stabil bei EUR 43,1 Mio. (EUR 43,0 Mio.) mit hohem Anteil wiederkehrender Erlöse

Ergebnis vor Steuern (EBT): Steigerung auf EUR 25,3 Mio. (EUR 24,5 Mio.)

Ergebnis je Aktie (EPS): Steigerung um 38 % auf EUR 0,66 (EUR 0,48)

Dividendenvorschlag: EUR 0,27 je Aktie (EUR 0,27)

Ausblick 2026: Umsatz von EUR 45 Mio. bis EUR 50 Mio., EBT von EUR 25 Mio. bis EUR 30 Mio. erwartet

Hamburg, 9. April 2026 – Die MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. In einem von geopolitischen Unsicherheiten und volatilen Marktbedingungen geprägten Umfeld konnte das Unternehmen seine stabile Geschäftsentwicklung fortsetzen und die Profitabilität weiter steigern.

„2025 hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein robustes Geschäftsmodell und klare strategische Prioritäten sind. Investments in Real Assets und entsprechende Dienstleistungen bieten im aktuellen Marktumfeld weiterhin attraktive und resiliente Chancen. Als etablierter Spezialist auf diesem Gebiet sehen wir uns hierbei in einer starken Position. Wir haben unsere Ertragskraft weiter ausgebaut und gleichzeitig die Grundlage für die nächste Wachstumsphase geschaffen“, sagt Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG.

Stabile Umsatzentwicklung und gesteigerte Profitabilität

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im Geschäftsjahr 2025 mit EUR 43,1 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres. Rund 83 % der Umsätze entfielen auf wiederkehrende Management Fees, die die hohe Visibilität und Stabilität des Geschäftsmodells unterstreichen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich auf EUR 25,3 Mio. (2024: EUR 24,5 Mio.). Wesentliche Treiber waren eine deutlich verbesserte Kostenbasis sowie weiterhin stabile Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio.

Das Konzernergebnis nach Minderheiten stieg auf EUR 23,3 Mio., das Ergebnis je Aktie auf EUR 0,66 (+38 %).

Ausbau der Plattformen und neue Wachstumsimpulse

Im Geschäftsjahr 2025 hat MPC Capital seine Plattformstrategie konsequent weiter umgesetzt. Wichtige Impulse kamen insbesondere aus dem Ausbau des maritimen Servicegeschäfts sowie der Weiterentwicklung der Investmentplattformen.

Der Ausbau des technischen und kommerziellen Managements sowie die Akquisition von BestShip haben das Servicegeschäft weiter gestärkt und das Leistungsspektrum erweitert.

Darüber hinaus konnte MPC Capital mit dem Einstieg in das Offshore-Service-Segment sowie der Initiierung von Neubauprojekten wichtige Grundlagen für zukünftiges Wachstum schaffen. Das Neubauprogramm hat ein Investitionsvolumen von über USD 1,0 Mrd., das mit Baufortschritt sukzessive in die Assets under Management übergehen wird. Zudem ist MPC Capital gemeinsam mit Investment-Partnern über eine Sale-and-Charter-Back-Transaktion mit zwei Schiffen in den Chemietanker-Sektor eingestiegen. Und schließlich hat MPC Capital vor kurzem mit „MPC Storm Maritime Opportunities“ eine Investment-Plattform gestartet, die sektorübergreifend zusätzliches Wachstumspotential bietet.

Assets under Management wachsen auf EUR 5,4 Mrd.

Die Assets under Management (AuM) erhöhten sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 5,4 Mrd. (31. Dezember 2024: EUR 5,1 Mrd.).

Das Transaktionsvolumen lag im Berichtsjahr bei EUR 1,8 Mrd. und reflektiert eine hohe Aktivität im Investmentgeschäft. Wachstumstreiber waren insbesondere maritime Projekte sowie die kontinuierliche Erweiterung bestehender Plattformen.

Starke Bilanz und ausgewogene Kapitalallokation

MPC Capital verfügt weiterhin über eine solide finanzielle Basis. Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende bei 86,8 %, die Liquidität bei EUR 35,4 Mio.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung am 28. August 2026 eine Dividende von EUR 0,27 je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 41 % bezogen auf das Ergebnis je Aktie und liegt im Rahmen der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Ausblick 2026: Weiteres profitables Wachstum erwartet

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet MPC Capital weiteres Wachstum trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten. Getrieben wird dies insbesondere durch den steigenden globalen Investitionsbedarf in Energie- und Transportinfrastruktur sowie die strukturellen Trends der Energiewende und Dekarbonisierung. Dank des hohen Anteils wiederkehrender Management Fees und bereits weit fortgeschrittener Transaktionen ist die Visibilität für 2026 entsprechend hoch.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand:

Konzernumsatz zwischen EUR 45 Mio. und EUR 50 Mio.

Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen EUR 25 Mio. und EUR 30 Mio.

Webcast

Ein Webcast findet heute, am Donnerstag, den 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden das Konzernergebnis erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an: MPC Capital Earnings Call

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab heute auf der Website der Gesellschaft zum Download bereit.

Kennzahlen 2025

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) 2025 2024 +/- Umsatz 43.147 43.033 +0% davon Management Fees 35.706 34.806 +3% davon Transaction Fees 6.503 6.193 +5% davon übrige 938 2.034 -54% Sonstige betriebliche Erträge 8.639 20.223 -57% Personalaufwand -23.566 -28.981 -19% Sonstige betriebliche Aufwendungen -16.184 -20.371 -21% Ergebnis vor Steuern (EBT) 25.275 24.508 +3% Konzerngewinn 23.270 16.813 +38% Ergebnis je Aktie (€) 0,66 0,48 +38% Dividende je Aktie (€)1 0,27 0,27 +0% Konzern-Bilanz (in T€) 31.12.2025 31.12.2024 +/- Bilanzsumme 166.221 161.387 +3% Anlagevermögen 90.918 91.350 -0% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 83.594 84.073 -1% Umlaufvermögen 74.788 69.661 +7% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 35.361 33.218 +6% Eigenkapital 144.306 130.690 +10% Eigenkapitalquote 86,8% 81,0% +5,8pp Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2 199 231 -32 MA

1 Dividendenvorschlag. Die Dividende der MPC Capital AG wird voraussichtlich in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet. Die Auszahlung erfolgt daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Steuererstattungen oder Steuergutschriften sind mit der Dividende nicht verbunden. Die deutschen Finanzbehörden betrachten die Ausschüttung jedoch als Minderung der Anschaffungskosten der Aktien für steuerliche Zwecke.

2 Von den ausgewiesenen 199 Mitarbeitern sind 78 Mitarbeiter bei anteilig konsolidierten Joint-Venture-Unternehmen beschäftigt. Bei einer nicht anteiligen Betrachtung hat die MPC Capital-Gruppe 277 Mitarbeiter.

Über MPC Capital

MPC Capital ist ein global agierender Investment Manager und unternehmerischer Partner für Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen entwickelt, finanziert und betreibt Projekte für institutionelle Investoren in den Bereichen Maritime und Energy. Gleichzeitig erbringt MPC umfassende operative und kommerzielle Dienstleistungen für industrielle Kunden entlang der maritimen Wertschöpfungskette.

Mit knapp 280 Mitarbeitenden managen und betreiben die Unternehmen der MPC Capital-Gruppe rund 400 Assets mit einem Gesamtwert von EUR 5,4 Mrd. und decken dabei den gesamten Lebenszyklus mit integrierten Dienstleistungen ab. Als verantwortungsbewusstes, 1994 gegründetes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen leistet MPC Capital damit nicht nur einen Beitrag zur Finanzierung, sondern auch zur Umsetzung und zum effizienten Betrieb von Investitionen, die zur Erreichung der globalen Klimaziele erforderlich sind.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Email: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.