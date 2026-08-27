MPC Münchmeyer Petersen Capital Aktie

MPC Münchmeyer Petersen Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNWJ / ISIN: DE000A1TNWJ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 10:46:13

EQS-News: MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

27.08.2026 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

Hamburg, 27. August 2026 – Die MPC Oceanic Group AG* (ISIN DE000A1TNWJ4), eine integrierte Investment- und Betreibergesellschaft im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 am Donnerstag, den 3. September 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 3. September 2026 um 10:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 3. September 2026 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-oceanic.com/de/investor-relations/kennzahlen-finanzberichte

Informationen zum H1 2026 Earnings Webcast:

Datum: 3. September 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr CEST
Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/f239e000-c2ab-4afb-9820-0c27ee9be5e0

*Die Gesellschaft firmiert derzeit noch als MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2026 sowie der Eintragung im Handelsregister wird die Gesellschaft ab September 2026 unter „MPC Oceanic Group AG“ firmieren.

Kontakt

MPC Oceanic Group AG
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 38022-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com
 


27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: ir@mpc-capital.com
Internet: www.mpc-capital.com
ISIN: DE000A1TNWJ4
WKN: A1TNWJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200D201CARYBPU604
EQS News ID: 2389688

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389688  27.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 5,38 1,13% MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen