EQS-News: MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

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MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026



27.08.2026 / 10:46 CET/CEST

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Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

Hamburg, 27. August 2026 – Die MPC Oceanic Group AG* (ISIN DE000A1TNWJ4), eine integrierte Investment- und Betreibergesellschaft im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 am Donnerstag, den 3. September 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 3. September 2026 um 10:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 3. September 2026 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-oceanic.com/de/investor-relations/kennzahlen-finanzberichte

Informationen zum H1 2026 Earnings Webcast:

Datum: 3. September 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr CEST

Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/f239e000-c2ab-4afb-9820-0c27ee9be5e0

*Die Gesellschaft firmiert derzeit noch als MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2026 sowie der Eintragung im Handelsregister wird die Gesellschaft ab September 2026 unter „MPC Oceanic Group AG“ firmieren.

Kontakt

MPC Oceanic Group AG

Stefan Zenker

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: +49 (40) 38022-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com

