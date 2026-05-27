EQS-News: MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor

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MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor



27.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor Eigenkapitalquote weiterhin sehr hoch: 94,3 % (Vorjahr: 95,5 %)

Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksamen Sondereffekt aus der Fair-Value-Bewertung der CR Energy-Beteiligung

Kernbeteiligung M1 Kliniken AG mit starkem Geschäftsjahr 2025: EBIT +29 %, Beauty-Segment erstmals über 100 Mio. Euro Umsatz

Erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 1,20 Euro)

Berlin, 27. Mai 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Der vollständige Geschäftsbericht steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mph-ag.de im Bereich Investor Relations zum Download bereit.



Über die MPH Health Care AG:

Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de Kontakt:Patrick Brenske, VorstandCorporate CommunicationsE-Mail: ir@mph-ag.de

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