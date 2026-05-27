MPH Health Care Aktie

MPH Health Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A289V0 / ISIN: DE000A289V03

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27.05.2026 08:30:03

EQS-News: MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor

EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor

27.05.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor

  • Eigenkapitalquote weiterhin sehr hoch: 94,3 % (Vorjahr: 95,5 %)
  • Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksamen Sondereffekt aus der Fair-Value-Bewertung der CR Energy-Beteiligung
  • Kernbeteiligung M1 Kliniken AG mit starkem Geschäftsjahr 2025: EBIT +29 %, Beauty-Segment erstmals über 100 Mio. Euro Umsatz
  • Erhöhte Dividende von 5,00 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 1,20 Euro)


Berlin, 27. Mai 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.
Der vollständige Geschäftsbericht steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mph-ag.de im Bereich Investor Relations zum Download bereit.

Über die MPH Health Care AG:
Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.


Kontakt:
Patrick Brenske, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@mph-ag.de

27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPH Health Care AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 / 863 21 45 60
Fax: 030 / 863 21 45 69
E-Mail: info@mph-ag.de
Internet: www.mph-ag.de
ISIN: DE000A289V03
WKN: A289V0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333814

 
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2333814  27.05.2026 CET/CEST

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