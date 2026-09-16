EQS-News: MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2026: IFRS-Periodenergebnis zum 30.06.2026 beträgt 5,0 Mio. Euro (30.06.2025: Verlust von 72,7 Mio. Euro)

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MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2026: IFRS-Periodenergebnis zum 30.06.2026 beträgt 5,0 Mio. Euro (30.06.2025: Verlust von 72,7 Mio. Euro)



16.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2026:

IFRS-Periodenergebnis zum 30.06.2026 beträgt 5,0 Mio. Euro (30.06.2025: Verlust von 72,7 Mio. Euro)

Berlin, 16. September 2026 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt für das 1. Halbjahr 2026 das vorläufige IFRS-Konzernergebnis bekannt. Das IFRS-Periodenergebnis erhöht sich von einem Verlust in Höhe von 72,7 Mio. Euro per 30.06.2025 auf einen Überschuss in Höhe von 5,0 Mio. Euro per 30.06.2026. Dieses Ergebnis resultiert aus den bilanztechnischen Bewertungen der Beteiligungen zum Stichtag, die nicht liquiditätswirksam sind. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition „Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag „at fair value through profit or loss" bewertet werden.

Das Eigenkapital erhöht sich um 5,0 Mio. Euro von 243,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025 auf 248,4 Mio. Euro zum Stichtag 30. Juni 2026. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie erhöht sich von 56,85 Euro (31.12.2025) auf 58,02 Euro zum 30.06.2026.

Die Eigenkapitalquote reduziert sich im Vergleich zum 31.12.2025 geringfügig von 94,3 % auf 93,1 % und weist weiterhin einen sehr hohen Wert auf.

Die Finanzlage ist weiterhin gut. Es wurde vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 ein operativer Cash-Flow von 4.656 TEuro (Vorjahr 1.016 TEuro) erzielt. Der Netto-Cash-Flow beträgt aufgrund der Rückführung von langfristigen Darlehen -1.385 TEuro (Vorjahr 261 TEuro).

Der Fair-Value-Gewinn resultiert im Wesentlichen aus der Entwicklung des Aktienkurses unserer börsennotierten Beteiligung M1 Kliniken AG. Die zweite börsennotierte Beteiligung CR Energy AG befindet sich im Insolvenzverfahren. Der Wertansatz beträgt etwa 1,0 Mio. Euro und umfasst damit nur ca. 0,4 % der Finanzanlagen.

Die Beteiligung M1 Kliniken AG hat im 1. Halbjahr 2026 ihren Wachstums- und Konzentrationskurs, hin zu einer reinen „Beauty“ – Gesellschaft, konsequent fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis in diesem Segment gesteigert. Nach dem Verkauf der HAEMATO PHARM GmbH an die PHOENIX Group Ende Januar 2026 fokussiert sich die Gesellschaft ausschließlich auf das margenstarke Geschäft und hat sich vom margenschwachen Pharmagroßhandel getrennt. Der IFRS-Konzernumsatz in der ersten Jahreshälfte 2026 beläuft sich auf 76,6 Mio. Euro, nach 183,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Die Konzern-EBIT-Marge konnte im ersten Halbjahr 2026 mehr als verdoppelt werden. Sie steigt auf 20,4 % im Vergleich zu 9,8 % im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) verringert sich aufgrund von Sondereffekten aus der Entkonsolidierung leicht auf 15,6 Mio. Euro (Vorjahr 18,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss (vor Minderheitsanteilen) per 30.06.2026 liegt bei 11,3 Mio. Euro im Vergleich zu 12,5 Mio. Euro ein Jahr zuvor.

Die M1 Kliniken AG befindet sich weiter auf Wachstumskurs und möchte bis zum Jahr 2029 den Umsatz im Beauty-Segment auf 200 – 300 Mio. Euro pro Jahr steigern, bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Mit der Dividendenzahlung von 1,20 Euro je dividendenberechtigte Aktie bekräftigt die M1 Kliniken AG ihre Ausschüttungspolitik.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der MPH Health Care AG am 09. Juli 2026 wurde beschlossen, eine Dividende in Höhe von 5,00 Euro je dividendenberechtigte Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns 2025 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Halbjahresbericht der MPH Health Care AG steht zum Download unter Finanzberichte - MPH Health Care AG zur Verfügung.

Über die MPH Health Care AG:

Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Auch außerhalb des Gesundheitsmarktes möchte die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen nutzen.

Kontakt:Patrick Brenske, VorstandCorporate CommunicationsE-Mail: ir@mph-ag.de