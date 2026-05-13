EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht Eckdaten des 1. Quartals 2026

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MS Industrie AG veröffentlicht Eckdaten des 1. Quartals 2026



13.05.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MS Industrie AG veröffentlicht Eckdaten des 1. Quartals 2026

Ausblick 2026 bestätigt

Ergebniskennzahlen im 1. Quartal verbessert Die MS Industrie Gruppe erzielte im 1. Quartal 2026 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 38,4 Mio. und lag damit mit +6,2 % leicht über dem Vorjahresquartal. Das EBITDA erreichte rund EUR 1,9 Mio. nach EUR 1,5 Mio. im Vorjahr. Das EBIT lag bei rund EUR 0,4 Mio. nach EUR -0,3 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf rund EUR -0,2 Mio. nach EUR -1,0 Mio. im Vorjahr, das Ergebnis nach Steuern auf rund EUR -0,4 Mio. nach EUR -1,3 Mio. im Vorjahr.



Die Ergebniszahlen enthalten im 1. Quartal 2026 noch Anlaufkosten für den neuen Standort in Charlotte/USA in Höhe von rund EUR -0,3 Mio. nach rund EUR -0,4 Mio. im Vorjahr. Die Auftragsbestände der operativen MS XTEC GmbH für die jeweils folgenden sechs Monate lagen per Ende März 2026 bei rund EUR 79 Mio. und damit um rund +0,9 % über dem Stand zum 31. Dezember 2025.



Die Eigenkapitalquote stieg bei leicht gesunkener Bilanzsumme auf rund 41,2% nach 40,8% zum 31. Dezember 2025. Unter Berücksichtigung der Übernahme der Betriebsimmobilie in Trossingen mit Wirkung zum 31. März 2026 beträgt die Eigenkapitalquote immer noch rund 36,4 %.



„Das 1. Quartal 2026 verlief für die MS Industrie Gruppe erwartungsgemäß. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir unverändert einen industriellen Konzern-Umsatz von rund EUR 155 Mio. bei wieder deutlich steigendem operativem EBITDA sowie EBIT und einem positiven Konzernjahresergebnis“, erklärt Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG.



Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG, ergänzt: „Die operative Entwicklung im 1. Quartal 2026 verbessert sich weiter. Gleichzeitig sehen wir außerhalb der klassischen LKW-Industrie, insbesondere im Off-road-Bereich sowie bei schweren Motoren und Generatoren für die Stromerzeugung, zusätzliche Wachstumschancen.“



Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung ist unter der Rubrik

Hintergrund:



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage („MS XTEC“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer – seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen – Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik („MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).



Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



Hinweise:



Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

Die MS Industrie Gruppe erzielte im 1. Quartal 2026 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 38,4 Mio. und lag damit mit +6,2 % leicht über dem Vorjahresquartal. Das EBITDA erreichte rund EUR 1,9 Mio. nach EUR 1,5 Mio. im Vorjahr. Das EBIT lag bei rund EUR 0,4 Mio. nach EUR -0,3 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf rund EUR -0,2 Mio. nach EUR -1,0 Mio. im Vorjahr, das Ergebnis nach Steuern auf rund EUR -0,4 Mio. nach EUR -1,3 Mio. im Vorjahr.Die Ergebniszahlen enthalten im 1. Quartal 2026 noch Anlaufkosten für den neuen Standort in Charlotte/USA in Höhe von rund EUR -0,3 Mio. nach rund EUR -0,4 Mio. im Vorjahr. Die Auftragsbestände der operativen MS XTEC GmbH für die jeweils folgenden sechs Monate lagen per Ende März 2026 bei rund EUR 79 Mio. und damit um rund +0,9 % über dem Stand zum 31. Dezember 2025.Die Eigenkapitalquote stieg bei leicht gesunkener Bilanzsumme auf rund 41,2% nach 40,8% zum 31. Dezember 2025. Unter Berücksichtigung der Übernahme der Betriebsimmobilie in Trossingen mit Wirkung zum 31. März 2026 beträgt die Eigenkapitalquote immer noch rund 36,4 %., erklärt Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG.Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG, ergänzt:Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung ist unter der Rubrik https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ad-hoc-corporate-news/ abrufbar.Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der(„“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –– Kapitalbeteiligung in der(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen derzählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)Neustr. 2355296 Gau-Bischofsheim / MainzKlaus-Karl Becker+49 (0) 172 61 41 955Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

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