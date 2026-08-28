EQS-News: MTG-I2 erfolgreich gestartet: Konstellation neuer europäischer Wettersatelliten jetzt komplett

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MTG-I2 erfolgreich gestartet: Konstellation neuer europäischer Wettersatelliten jetzt komplett



28.08.2026 / 09:21 CET/CEST

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Bremen / Kourou, 28. August 2026. Aller guten Dinge sind Drei: Mit dem Start des Wettersatelliten MTG-Imager 2 (MTG-I2) an Bord einer Ariane-6-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana hat Europa einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Wettervorhersage und Erdbeobachtung erreicht. 36 Minuten nach dem Start wurde der Satellit planmäßig von der Trägerrakete getrennt und in seine vorgesehene geostationäre Transferbahn gebracht. Alle drei Satelliten der Meteosat Third Generation (MTG)-Konstellation sind nun im Orbit.



„Der erfolgreiche Start von MTG-I2 erfüllt mich mit großem Stolz. Mein Dank gilt ESA und EUMETSAT sowie unseren Partnern aus der Industrie für diese europäische Teamleistung. OHB hat die Entwicklung und Realisierung der neuen europäischen Wettersatelliten maßgeblich verantwortet und unsere Teams haben mit unermüdlich hohem Einsatz über Jahre hinweg alle Zeitpläne gehalten. Die nun vollständige MTG-Konstellation beweist erneut unsere Rolle als verlässlicher Partner für anspruchsvolle europäische Satellitenkonstellationen“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Präzise Wettervorhersagen, frühzeitige Unwetterwarnungen und die kontinuierliche Überwachung unseres Planeten sind heute wichtiger denn je. Die MTG-Satelliten leisten dazu einen entscheidenden Beitrag und schaffen einen unmittelbaren Nutzen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt“, so Fuchs weiter.



Schlüsselrolle von OHB im MTG-Programm



OHB ist zentral am Aufbau der gesamten MTG-Flotte beteiligt, die unter der Führung von Thales Alenia Space als Hauptauftragnehmerin entwickelt wurde. Das System umfasst zwei Satellitenfamilien mit insgesamt sechs Satelliten: vier MTG-Imager (MTG-I) und zwei MTG-Sounder (MTG-S). Das Bremer Raumfahrt- und Technologieunternehmen verantwortet alle sechs Satellitenplattformen und lieferte darüber hinaus die vier „Telescope-Assembly“-Einheiten für den Flexible Combined Imager (FCI) sowie die beiden Infrarot-Sounder-Instrumente (IRS). Für die Entwicklung und den Bau der beiden MTG-S-Satelliten fungierte OHB zudem als Hauptauftragnehmerin und trug damit die Gesamtverantwortung für die Sounder-Mission.



Gestartet wurde der erste MTG-Imager-Satellit (MTG-I1) im Dezember 2022. Ihm folgte im Juli 2025 mit MTG-S1 der erste Sounder-Satellit, der atmosphärische Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile aus dem geostationären Orbit in 36.000 Kilometer Höhe liefert. Er sei ein “Weltklasse-Instrument“, so die Experten bei EUMETSAT und ESA. Beide Satelliten arbeiten seit ihrer Inbetriebnahme äußerst zuverlässig und senden Daten von hoher Qualität.



Neue Maßstäbe für Wettervorhersage, Klimaanalyse und Umweltmonitoring



Im Vergleich zu ihren Vorgängern liefern die MTG-Satelliten Daten mit höherer räumlicher, zeitlicher und spektraler Auflösung. Dadurch können Atmosphärenprozesse, Wolkenstrukturen, Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilungen sowie Wetterereignisse deutlich genauer beobachtet werden. Sobald MTG-I2 den operativen Betrieb aufnimmt, wird die MTG-Konstellation beispiellose Beobachtungen mit sehr hoher Aktualisierungsrate ermöglichen: die gesamte Erdscheibe wird im Zehn-Minuten-Takt komplett erfasst, für Europa wird es alle 2,5 Minuten aktuelle Satellitenbilder geben. Dadurch lassen sich die Entstehung und Entwicklung von Unwettern deutlich präziser verfolgen. Zudem ermöglicht ein „Lightning Imager“ auf MTG-I1 erstmals eine kontinuierliche Beobachtung von Blitzaktivitäten aus dem geostationären Orbit und verbessert damit die Früherkennung schwerer Gewitter.



Zusätzlich unterstützt die auf den Sounder-Satelliten integrierte Copernicus-Mission Sentinel-4 die Überwachung der Luftqualität über Europa. Die gewonnenen Daten tragen dazu bei, Wetterextreme früher zu erkennen, die Genauigkeit meteorologischer Vorhersagen weiter zu erhöhen und die Auswirkungen des Klimawandels besser zu beobachten und zu verstehen.



Datenkontinuität bis weit in die 2040er-Jahre



Mit dem erfolgreichen Start von MTG-I2 ist die erste Konstellation des MTG-Programms nun vollständig im All. Die heute im Einsatz befindlichen Satelliten verfügen über eine nominelle Lebensdauer von 8,5 Jahren, besitzen jedoch ausreichend Treibstoffreserven für einen Betrieb von mehr als zehn Jahren.



Für die Zukunft ist bereits vorgesorgt: Drei weitere MTG-Satellitenplattformen und das Infrarotsounder-Instrument befinden sich bei OHB in der Langzeitlagerung, während TAS die Imager-Instrumente einlagert. Sie werden die Nachfolgesatelliten für die aktuelle Konstellation, um eine nahtlose Fortführung der europäischen Wetterbeobachtung sicherzustellen.



Damit gewährleistet das MTG-Programm die kontinuierliche Verfügbarkeit hochwertiger Wetter-, Klima- und Erdbeobachtungsdaten bis weit in die 2040er-Jahre hinein. Wetterdienste, Katastrophenschutzbehörden, Forschungseinrichtungen und zahlreiche weitere Nutzer in Europa, Afrika und angrenzenden Regionen können damit langfristig auf zuverlässige und konsistente Datensätze vertrauen.



MTG ist eines der komplexesten und innovativsten meteorologischen Satellitensysteme, die jemals in Europa entwickelt wurden. Es wird für die kommenden zwei Jahrzehnte hochpräzise Daten für die Wettervorhersage, die Klimabeobachtung und die Überwachung von Umweltveränderungen bereitstellen. Gleichzeitig ist das Programm ein Beispiel für die technologische Leistungsfähigkeit Europas und die enge Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die das System gemeinsam mit der Industrie entwickelt hat, und EUMETSAT, die für den Betrieb und die Bereitstellung der Daten verantwortlich ist.

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