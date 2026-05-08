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08.05.2026 10:48:23

EQS-News: MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”) €600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033 (die “Globalurkunde”)

EQS-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe
MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”) €600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033 (die “Globalurkunde”)

08.05.2026 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”)

€600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033

 (die “Globalurkunde”)

 

 

WKN: A46Z7S

ISIN: DE000A46Z7S3

 

 

 

Sofern nichts anderes explizit geregelt ist, haben die nachfolgend verwendeten Begriffe die ihnen in den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung zugewiesene Bedeutung

 

 

Aufgrund der Dividende von € 3,60 pro Aktie, die am 12. Mai 2026 an die dividendenberechtigten Aktionäre der MTU Aero Engines AG zahlbar ist, ist gemäß §10(e) der Bedingungen der Wandlungspreis, entsprechend der Berechnung des Calculation Agent mit Wirkung zum 8. Mai 2026 von € 578,2891 auf € 571,4581 anzupassen.

 

 

München, 8. Mai 2026

 

MTU Aero Engines AG

Der Vorstand


08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 14 89-4787
Fax: +49 (0)89 14 89-95583
E-Mail: Thomas.Franz@mtu.de
Internet: www.mtu.de
ISIN: DE000A0D9PT0
WKN: A0D9PT
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324000

 
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2324000  08.05.2026 CET/CEST

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