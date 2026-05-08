EQS-News: MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”) €600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033 (die “Globalurkunde”)

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MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”) €600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033 (die “Globalurkunde”)



08.05.2026 / 10:48 CET/CEST

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MTU Aero Engines AG (die “Emittentin”) €600 Millionen 0.000% Wandelschuldverschreibung fällig 2033 (die “Globalurkunde”) WKN: A46Z7S ISIN: DE000A46Z7S3 Sofern nichts anderes explizit geregelt ist, haben die nachfolgend verwendeten Begriffe die ihnen in den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung zugewiesene Bedeutung Aufgrund der Dividende von € 3,60 pro Aktie, die am 12. Mai 2026 an die dividendenberechtigten Aktionäre der MTU Aero Engines AG zahlbar ist, ist gemäß §10(e) der Bedingungen der Wandlungspreis, entsprechend der Berechnung des Calculation Agent mit Wirkung zum 8. Mai 2026 von € 578,2891 auf € 571,4581 anzupassen. München, 8. Mai 2026 MTU Aero Engines AG Der Vorstand

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