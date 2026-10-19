Müller - Die lila Logistik Aktie
WKN: 621468 / ISIN: DE0006214687
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19.10.2026 12:01:53
EQS-News: Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
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EQS-News: Müller - Die lila Logistik SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Corporate News
Corporate News: Müller - Die lila Logistik SE
Schlagwort: Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
Besigheim, den 19. Oktober 2026 – Wie bereits per Ad-hoc-Mitteilung am 5. August veröffentlicht, hat Müller - Die Lila Logistik SE beschlossen, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten. Die dafür notwendigen Anforderungen wurden inzwischen mit allen Beteiligten abgestimmt, insbesondere der begleitenden Bank und der Frankfurter Wertpapierbörse.
Der Wechsel findet am 20. Oktober 2026 statt. Der letzte Handelstag der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 19. Oktober 2026. Ab dem 20. Oktober 2026 werden die Aktien der Gesellschaft im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.
Mit dem Wechsel in das Segment Scale verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig ihre transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse zu gewährleisten. Dies entspricht nach Einschätzung des Verwaltungsrats besser der Aufstellung und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft.
Müller - Die lila Logistik SE
Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO
<Ende der Corporate News>
Weitere Informationen:
Müller - Die lila Logistik SE
Oliver Streich
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Müller - Die lila Logistik SE
|Ferdinand-Porsche-Straße 6
|74354 Besigheim-Ottmarsheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7143 810-0
|Fax:
|+49 (0)7143 810-199
|E-Mail:
|investor@lila-logistik.com
|Internet:
|www.lila-logistik.com
|ISIN:
|DE0006214687
|WKN:
|621468
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007JEHAF0Z21UD86
|EQS News ID:
|2418028
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2418028 19.10.2026 CET/CEST
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