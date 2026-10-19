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WKN: 621468 / ISIN: DE0006214687

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19.10.2026 12:01:53

EQS-News: Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

19.10.2026 / 12:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Veröffentlichung einer Corporate News

 

Corporate News: Müller - Die lila Logistik SE

 

Schlagwort: Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

 

 

Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

 

Besigheim, den 19. Oktober 2026 – Wie bereits per Ad-hoc-Mitteilung am 5. August veröffentlicht, hat Müller - Die Lila Logistik SE beschlossen, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten. Die dafür notwendigen Anforderungen wurden inzwischen mit allen Beteiligten abgestimmt, insbesondere der begleitenden Bank und der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

Der Wechsel findet am 20. Oktober 2026 statt. Der letzte Handelstag der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 19. Oktober 2026. Ab dem 20. Oktober 2026 werden die Aktien der Gesellschaft im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.

 

Mit dem Wechsel in das Segment Scale verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig ihre transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse zu gewährleisten. Dies entspricht nach Einschätzung des Verwaltungsrats besser der Aufstellung und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft.

 

 

Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO  

 

<Ende der Corporate News>

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

 

Müller - Die lila Logistik SE

Oliver Streich

Investor Relations

Ferdinand-Porsche-Str. 6

74354 Besigheim

Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125

investor@lila-logistik.com



 

19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)7143 810-0
Fax: +49 (0)7143 810-199
E-Mail: investor@lila-logistik.com
Internet: www.lila-logistik.com
ISIN: DE0006214687
WKN: 621468
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007JEHAF0Z21UD86
EQS News ID: 2418028

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418028  19.10.2026 CET/CEST

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