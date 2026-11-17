Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
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17.11.2026 09:03:53
EQS-News: MultiSafepay and Rubean Partnership for SoftPOS Now Live
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EQS-News: Rubean AG
/ Key word(s): Expansion/Alliance
17.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Germany
|Phone:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|EQS News ID:
|2436338
|End of News
|EQS News Service
|
2436338 17.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rubean AG
|
09:03
|EQS-News: MultiSafepay and Rubean Partnership for SoftPOS Now Live (EQS Group)
|
09:03
|EQS-News: MultiSafepay und Rubean Partnerschaft zur Nutzung von SoftPOS jetzt live (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, buy (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: Henrica Van de Velden, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Rubean AG
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Aktien in diesem Artikel
|Rubean AG
|5,40
|5,88%