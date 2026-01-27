DATAGROUP Aktie
WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7
27.01.2026 07:30:03
EQS-News: Munich Stock Exchange announces dates for delisting of DATAGROUP shares
EQS-News: DATAGROUP SE
/ Key word(s): Delisting
Munich Stock Exchange announces dates for delisting of DATAGROUP shares
Pliezhausen, January 27, 2026 – The Munich Stock Exchange has announced the following dates regarding the delisting of DATAGROUP SE shares (WKN A0JC8S):
