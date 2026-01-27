DATAGROUP Aktie

27.01.2026 07:30:03

EQS-News: Munich Stock Exchange announces dates for delisting of DATAGROUP shares

EQS-News: DATAGROUP SE / Key word(s): Delisting
Munich Stock Exchange announces dates for delisting of DATAGROUP shares

27.01.2026 / 07:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich Stock Exchange announces dates for delisting of DATAGROUP shares

Pliezhausen, January 27, 2026 – The Munich Stock Exchange has announced the following dates regarding the delisting of DATAGROUP SE shares (WKN A0JC8S):

The inclusion and listing of DATAGROUP SE shares in m:access (open market) will be terminated at the end of February 27, 2026. The inclusion in the open market of the Munich Stock Exchange will also be revoked at the request of the issuer in accordance with Section 11 (1) in conjunction with Section 7 (1) (b) of the Terms and Conditions for the Open Market of the Munich Stock Exchange ("AGB-FV"). The listing will be discontinued at the end of June 30, 2026.

Shareholders who remain invested must expect that, after delisting, their shares will likely only be freely tradable to a limited extent or possibly not at all, as trading volume is likely to decline significantly and trading opportunities are expected to be significantly restricted.
 

About DATAGROUP
DATAGROUP is one of the leading German IT service providers. Some 3,700 employees at locations across Germany design, implement, and operate IT infrastructures and business applications. With its CORBOX product, DATAGROUP is a full-service provider, supporting global IT workplaces for medium and large enterprises as well as public authorities. DATAGROUP is growing organically and through acquisitions. The acquisition strategy is particularly noted for its optimal integration of new companies. DATAGROUP is actively participating in the consolidation process with its “buy and turn around” and its “buy and build” strategy.
www.datagroup.de

CONTACT
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communication
anke.banaschewski@datagroup.de

 


 

27.01.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Germany
Phone: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indices: Scale 30
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
EQS News ID: 2265886

 
End of News EQS News Service

2265886  27.01.2026 CET/CEST

