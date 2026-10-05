Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
05.10.2026 07:30:04
EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer
München, 5. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Lapeyre Group („Lapeyre“) erhalten. Das Angebot stammt von einem Investmentvehikel, hinter dem eine Gruppe italienischer Unternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Home Improvement, Möbel und Einzelhandel steht, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia (der „Käufer“). Mutares wird mit einer Minderheitsbeteiligung an Lapeyre investiert bleiben und sich weiterhin an der Unterstützung des Turnarounds des Unternehmens beteiligen. Das Closing der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter.
Lapeyre mit Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich, ist einer der bekanntesten Namen im französischen Home-Improvement-Markt und fertigt und vertreibt Fenster, Innen- und Außentüren, Treppen sowie Küchen- und Badezimmermöbel für den Innen- und Außenbereich. Das Unternehmen betreibt neun Produktionsstandorte und beliefert ein Netzwerk von mehr als 115 Shops in ganz Frankreich. Das vertikal integrierte Modell, das von der Produktion bis zum Vertrieb reicht, verleiht Lapeyre eine starke Innovationsfähigkeit und eine kurze Time-to-Market bei neuen Produkten. Lapeyre beschäftigt direkt rund 2.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 475 Mio.
Seit der Übernahme von Lapeyre von Saint-Gobain im Jahr 2021 arbeitet Mutares an der Neupositionierung des Geschäfts, unter anderem durch Investitionen in den industriellen Footprint, das Vertriebsnetz und die Unterstützungssysteme. Durch den Verbleib mit einer Minderheitsbeteiligung wird Mutares den Turnaround von Lapeyre gemeinsam mit dem Käufer weiterhin unterstützen. Die industrielle und handelsbezogene Erfahrung der Gesellschafter des Käufers, darunter die der Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, soll Möglichkeiten für Kooperationen und potenzielle Synergien in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Produktentwicklung unter Nutzung des umfangreichen Netzwerks von Lapeyre an Shops und Produktionsstandorten eröffnen, während Lapeyre seine eigenständige Marke und Marktposition in Frankreich behält.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir sehen in dieser Partnerschaft eine echte industrielle Logik mit der Möglichkeit, die Erfahrung und die Branchenkontakte der Gesellschafter des Käufers in Italien zu nutzen – von der Beschaffung bis zur Produktentwicklung. Wir sind überzeugt, dass der Käufer gut aufgestellt ist, um Lapeyre in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Indem wir gemeinsam mit unserem Partner investiert bleiben, unterstützen wir den Käufer bei der Transformation und der langfristigen Wertschaffung von Lapeyre, um eine ordnungsgemäße Übergabe des Geschäfts letztlich an den Käufer sicherzustellen. Darüber hinaus markiert die Transaktion einen weiteren Meilenstein in der Strategie von Mutares, den Portfoliofokus auf die Sektoren Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu schärfen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Pressekontakt in Deutschland
Pressekontakt in Frankreich
Pressekontakt in Großbritannien und USA
05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2409546
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409546 05.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mutares
|
15:58
|SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Mutares receives irrevocable offer for the acquisition of a controlling stake in Lapeyre Group from an investment vehicle backed by Italian entrepreneurs (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer (EQS Group)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Mutares
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Mutares
|24,85
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.