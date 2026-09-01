Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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01.09.2026 07:30:03
EQS-News: Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vereinbarung
Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise
München, 1. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat im Rahmen eines Carve-outs mit AmeriTerpenes das Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise Inc. erworben. Die Transaktion stärkt das Chemicals & Materials-Segment, das Mutares im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC aufgebaut hat.
AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden, auf Kiefernholz basierenden Rohstoffen her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden. Das Unternehmen verfügt bei mehreren dieser Kernprodukte über eine führende Marktposition, unter anderem als größter nordamerikanischer Hersteller von Dihydromyrcenol, und versorgt Kunden aus den Bereichen Konsumgüter, Körperpflege, Lebensmittel & Getränke sowie Industriechemikalien.
Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund USD 200 Mio. und beschäftigt etwa 170 Mitarbeitende. Mit zwei integrierten Produktionsstandorten in Jacksonville, Florida, und Colonels Island, Georgia, bedient das Unternehmen Kunden weltweit, insbesondere in Nordamerika und zahlreichen internationalen Märkten. Viele dieser Kundenbeziehungen bestehen seit mehr als einem Jahrzehnt und sind damit für die Branche außergewöhnlich langjährig.
Die Übernahme von AmeriTerpenes stellt eine neue Plattforminvestition für das Chemicals & Materials-Segment von Mutares dar und stärkt die Präsenz des Konzerns auf dem strategisch wichtigen US-Markt weiter.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion fügen wir unserem Segment Chemicals & Materials eine starke Plattform hinzu und stärken zugleich unsere Präsenz im US-Markt weiter. Als Corporate Carve-out ist das Unternehmen genau die Art von Sondersituation, auf die unser Investmentansatz ausgelegt ist. Dieser Deal steht für das Versprechen, unsere Strategie eines starken Wachstums im Segment und im US-Markt einzulösen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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Mutares SE & Co. KGaA
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01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2389974
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389974 01.09.2026 CET/CEST
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