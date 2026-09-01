Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.09.2026 07:30:03

EQS-News: Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vereinbarung
Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise

01.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise

  • Führender US-amerikanischer Hersteller natürlicher terpenbasierter Inhaltsstoffe
  • Umsatz von rund USD 200 Mio.
  • Weitere Plattform im Chemicals & Materials-Segment

München, 1. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat im Rahmen eines Carve-outs mit AmeriTerpenes das Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise Inc. erworben. Die Transaktion stärkt das Chemicals & Materials-Segment, das Mutares im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC aufgebaut hat.

AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden, auf Kiefernholz basierenden Rohstoffen her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden. Das Unternehmen verfügt bei mehreren dieser Kernprodukte über eine führende Marktposition, unter anderem als größter nordamerikanischer Hersteller von Dihydromyrcenol, und versorgt Kunden aus den Bereichen Konsumgüter, Körperpflege, Lebensmittel & Getränke sowie Industriechemikalien.

Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund USD 200 Mio. und beschäftigt etwa 170 Mitarbeitende. Mit zwei integrierten Produktionsstandorten in Jacksonville, Florida, und Colonels Island, Georgia, bedient das Unternehmen Kunden weltweit, insbesondere in Nordamerika und zahlreichen internationalen Märkten. Viele dieser Kundenbeziehungen bestehen seit mehr als einem Jahrzehnt und sind damit für die Branche außergewöhnlich langjährig.

Die Übernahme von AmeriTerpenes stellt eine neue Plattforminvestition für das Chemicals & Materials-Segment von Mutares dar und stärkt die Präsenz des Konzerns auf dem strategisch wichtigen US-Markt weiter.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion fügen wir unserem Segment Chemicals & Materials eine starke Plattform hinzu und stärken zugleich unsere Präsenz im US-Markt weiter. Als Corporate Carve-out ist das Unternehmen genau die Art von Sondersituation, auf die unser Investmentansatz ausgelegt ist. Dieser Deal steht für das Versprechen, unsere Strategie eines starken Wachstums im Segment und im US-Markt einzulösen.“

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien & USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2389974

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389974  01.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mutares

mehr Nachrichten

Analysen zu Mutares

mehr Analysen
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mutares 25,40 -0,59% Mutares

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:02 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen