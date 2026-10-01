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01.10.2026 07:30:04

EQS-News: Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

01.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

München, 1. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) hat am 25. September 2026 ein Angebot zum teilweisen Rückkauf („Rückkauf“) an die Inhaber der ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 der Gesellschaft mit einem Nominalvolumen von EUR 250 Mio. und Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe“) bekannt gegeben. Die Gesellschaft hatte beabsichtigt, im Rahmen des Rückkaufs Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von bis zu EUR 25 Mio. zu einem Kaufpreis von 100,00 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Die Angebotsfrist für den Rückkauf lief vom 29. September 2026 bis zum 30. September 2026 um 16:00 Uhr MESZ.

Im Rahmen des Rückkaufs wurden der Gesellschaft Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von EUR 10,4 Mio. zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat diese Angebote vollständig angenommen. Die Abwicklung und die Zahlung des Kaufpreises werden voraussichtlich am 2. Oktober 2026 erfolgen. Die technische Abwicklung der Annahme des Angebots erfolgt zwischen der Abwicklungsstelle und den jeweiligen Depotbanken. Die Gutschrift der Barzahlung auf das Konto des jeweiligen Anleihegläubigers obliegt der jeweiligen Depotbank.

Der Rückkauf reduziert den von Anlegern gehaltenen Nominalbetrag der Anleihe 2023/2027 weiter auf rund EUR 222 Mio. im Vorfeld der geplanten Refinanzierung der Anleihe durch Mutares in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2026. Einschließlich der im Juni 2026 zurückgekauften Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von EUR 18 Mio. hat die Gesellschaft damit im Jahr 2026 Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von EUR 28 Mio. zurückgekauft.
 

Für weitere Informationen zum Rückkauf wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 10
dcmsyndicate@paretosec.com
 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien 
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2408270

 
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