Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 15:00:04

EQS-News: Mutares has completed the acquisition of M3 Group in Sweden

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Key word(s): Investment
Mutares has completed the acquisition of M3 Group in Sweden

01.12.2025 / 15:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Mutares has completed the acquisition of M3 Group in Sweden

  • Leading provider of infrastructure & construction transportation and machine rental services
  • Strategic add-on acquisition for GDL Anläggning & Miljö strengthening the Infrastructure & Special Industry segment and expanding Nordic presence
  • Revenues of approx. EUR 35 million

Munich, December 1, 2025 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has successfully completed the acquisition of M3 Schakt AB, M3 Rental AB and Schaktförmedlingen Sverige AB (“M3 Group”), a Swedish transportation, construction and machine rental service provider specializing in infrastructure projects, including subways, roads, and railways, serving large private construction companies. The transaction is an add-on acquisition for GDL Anläggning & Miljö in the Infrastructure & Special Industry segment.

For GDL Anläggning & Miljö, the acquisition of M3 Group offers lucrative synergies, a strategic geographical expansion, as well as strengthening of all business areas. With ca. 44 employees and a robust network of subcontractors, the company generated revenues of approx. EUR 35 million in FY2024. The acquisition will further expand Mutares’ Nordic footprint and strengthen its presence in the Nordic infrastructure and construction market.

 

Company profile of Mutares SE & Co. KGaA

Mutares SE & Co. KGaA, Munich (http://www.mutares.com), a listed private equity holding company with offices in Munich (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Milan, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Vienna and Warsaw, acquires companies in special situations which show significant operational improvement potential and are sold again after undergoing a repositioning and stabilization process.

The shares of Mutares SE & Co. KGaA are traded on the Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange under the symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) and are part of the selection index SDAX.
 

For more information, please contact:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Phone: +49 89 9292 7760
E-mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Press Contact in Germany
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
E-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Press Contact in France
CLAI
Matthieu Meunier
Phone: +33 06 26 59 49 05
E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Press Contact in UK
14:46 Consulting
Tom Sutton
Phone: +44 7796 474940
E-mail: tsutton@1446.co.uk


01.12.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 Munich
Germany
Phone: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237726

 
End of News EQS News Service

2237726  01.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten

Analysen zu Mutaresmehr Analysen

13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mutares 27,60 -2,13% Mutares

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:26 Die Top 20 der größten europäischen Banken
13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen