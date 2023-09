EQS-News: Mutares hat das Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A. verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares hat das Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A. verkauft



19.09.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mutares hat das Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A. verkauft Erfolgreichster Exit der Firmengeschichte

Zufluss für die Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio. München, 19. September 2023 Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. (SMP) erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS) verkauft. SMP ist ein führender Anbieter von hochwertigen Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, die in kritischen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Öl- und Gasindustrie sowie im Nuklearbereich eingesetzt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Sheffield, UK, verfügt über umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Metallurgie, Schmieden und Bearbeitung und erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 140 Mio. mit seinen ca. 200 Mitarbeitenden. Nach der Übernahme von Allegheny Technologies Incorporated (ATI) hat das lokale Management des Unternehmens zusammen mit dem Mutares-Team erfolgreich eine ganze Reihe von Turnaround-Maßnahmen initiiert, welche SMP in weniger als einem Jahr zu signifikantem Wachstum von Umsatz und Profitabilität führten. Mit dem Verkauf an Cogne Acciai Speciali, einen führenden Anbieter von Langerzeugnissen aus Edelstahl und Nickellegierungen, erwirtschaftet die Mutares-Holding unter Berücksichtigung üblicher Abzugspositionen, variabler Vergütungen und Transaktionskosten Zuflüsse in Höhe von ca. EUR 150 Mio. Robin Laik, CEO und Gründer von Mutares, kommentiert: Der erfolgreiche Abschluss des Verkaufs von SMP an Cogne Acciai Speciali ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die Value-Creation durch das gesamte Mutares-Team. Ich freue mich, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch an diesem sehr erfolgreichen Exit partizipieren können. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel MUX (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

19.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com