Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
02.03.2026 07:30:04
EQS-News: Mutares hat den Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group abgeschlossen
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat den Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group abgeschlossen
München, 2. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Mimovrste d.o.o. („Mimovrste“), Internet Mall d.o.o. („Mall.hr“) und firmeneigenen IT-Ressourcen in Tschechien, die für den Betrieb und die Entwicklung der Plattformen Mimovrste und Mall.hr der Allegro Group eingesetzt werden, erfolgreich abgeschlossen. Diese Assets repräsentieren führende E-Commerce-Anbieter in Slowenien und Kroatien und stärken das Mutares Goods & Services Segment als neue Plattform-Investition.
Mimovrste ist die führende E-Commerce-Plattform in Slowenien mit über 600.000 aktiven Käufern und 48 Millionen Website-Besuchen im Jahr 2024. Mall.hr zählt zu den fünf größten Anbietern in Kroatien und verfügt über eine starke Markenbekanntheit und ein erhebliches Wachstumspotenzial. Zusammen bieten die Plattformen rund 2 Millionen aktive Produktangebote in mehr als 20 Kategorien, darunter Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, unterstützt durch starke Beziehungen zu lokalen Lieferanten und eine kuratierte Auswahl renommierter Marken.
Die Unternehmen erzielen einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigen über 250 Mitarbeitende. Sie betreiben drei physische Geschäfte in Slowenien und eines in Kroatien, unterstützt durch ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk und eine moderne, skalierbare Technologieplattform.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Mutares
