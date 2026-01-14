Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
14.01.2026 07:30:04
EQS-News: Mutares hat den Verkauf von LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group by Reconomy erfolgreich abgeschlossen
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mutares hat den Verkauf von LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group by Reconomy erfolgreich abgeschlossen
München, 14. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group („RLG“) erfolgreich abgeschlossen. LiBCycle bietet eine Komplettlösung für die Logistik defekter Lithium-Ionen-Batterien und erzielte im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von EUR 4,1 Mio. RLG wird als Experte für Kreislaufwirtschaft das Unternehmen innerhalb seines breiteren Portfolios weiterentwickeln.
LiBCycle kombiniert spezialisierte Transport-, Lager- und Gefahrgutentsorgungsdienstleistungen und betreibt über 30 aktive Cross-Docking-Anlagen in wichtigen europäischen Märkten. Zu seinen Kunden zählen führende OEMs und Batterierecycler, wodurch LiBCycle zu einem wichtigen Wegbereiter der schnell wachsenden europäischen Kreislaufwirtschaft für Batterien wird.
Im Rahmen der Transaktion hat Mutares seine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen veräußert. Die Gründer bleiben mit 49 % Anteilseigner und werden LiBCycle gemeinsam mit RLG in die nächste Wachstumsphase führen.
Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: „LiBCycle ist ein hervorragendes Beispiel für den Aufbau eines skalierbaren und profitablen Plattformgeschäfts in einem strategisch wichtigen Zukunftsmarkt. Wir wünschen LiBCycle und RLG viel Erfolg in der nächsten Entwicklungsphase.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Ansprechpartner Presse Deutschland
Ansprechpartner Presse Frankreich
Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2258458
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258458 14.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mutares
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
14.01.26