Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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02.11.2026 09:00:04
EQS-News: Mutares hat die SRT Group und ihre Tochtergesellschaften an Quiver verkauft
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
Mutares hat die SRT Group und ihre Tochtergesellschaften an Quiver verkauft
München, 2. November 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Stuart (SRT Group SAS und ihre Tochtergesellschaften, „Stuart“) erfolgreich an Quiver verkauft.
Stuart betreibt eine der führenden Plattformen für urbane und Last-Mile-Logistik in Europa und verbindet Unternehmen branchenübergreifend mit einem Netzwerk selbstständiger Kuriere, um ihren Kunden schnelle, flexible und effiziente Lieferungen zu ermöglichen. Stuart setzt auf eine eigene, spezifische IT-Infrastruktur und -Lösung, um Kunden mit einer Flotte selbstständiger Kuriere zu verbinden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist zudem im Vereinigten Königreich und in Polen tätig. Unterstützt wird es dabei von einem technologischen Kompetenzzentrum in Spanien.
Seit der Übernahme von Stuart durch Mutares im Jahr 2023 hat das Unternehmen seinen Kundenstamm diversifiziert, um die Abhängigkeit von einer kleinen Zahl großer Kunden zu verringern, weiter in seine proprietäre Technologie investiert, um die Margen zu festigen, und durch gezielte Neukundengewinnung sowie die Optimierung operativer Prozesse Wachstum erzielt, wodurch die Kosten pro Auftrag deutlich verbessert wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 50 Mio.
Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Mutares, Portfoliounternehmen zu stabilisieren und neu zu positionieren, bevor sie an Käufer veräußert werden, die ihre langfristige Entwicklung unterstützen und beschleunigen können. Darüber hinaus markiert die Veräußerung einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares, das Engagement im Retail-Segment zu reduzieren.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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Mutares SE & Co. KGaA
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02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2425950
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425950 02.11.2026 CET/CEST
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