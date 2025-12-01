EQS-News: Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen



01.12.2025 / 15:00 CET/CEST

Führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Bautransport sowie Maschinenvermietung

Strategische Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry und zum Ausbau der Präsenz in Skandinavien

Umsatz von ca. EUR 35 Mio.

München, 1. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB („M3 Group“) erfolgreich abgeschlossen. Die M3 Group ist ein schwedischer Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Straßen und Eisenbahnen spezialisiert hat und große private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö im Segment Infrastructure & Special Industry.

Für GDL Anläggning & Miljö bietet die Übernahme der M3 Group lukrative Synergien, eine strategische geografische Expansion sowie eine Stärkung aller Geschäftsbereiche. Mit ca. 44 Mitarbeitenden und einem robusten Netzwerk von Subunternehmern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 35 Mio. Die Übernahme wird die Präsenz von Mutares in Skandinavien weiter ausbauen und die Position auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt stärken.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.



