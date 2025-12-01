Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Mutares Aktie

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

01.12.2025 15:00:04

EQS-News: Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen

01.12.2025 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen

  • Führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Bautransport sowie Maschinenvermietung
  • Strategische Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry und zum Ausbau der Präsenz in Skandinavien
  • Umsatz von ca. EUR 35 Mio.

München, 1. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB („M3 Group“) erfolgreich abgeschlossen. Die M3 Group ist ein schwedischer Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Straßen und Eisenbahnen spezialisiert hat und große private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö im Segment Infrastructure & Special Industry.

Für GDL Anläggning & Miljö bietet die Übernahme der M3 Group lukrative Synergien, eine strategische geografische Expansion sowie eine Stärkung aller Geschäftsbereiche. Mit ca. 44 Mitarbeitenden und einem robusten Netzwerk von Subunternehmern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 35 Mio. Die Übernahme wird die Präsenz von Mutares in Skandinavien weiter ausbauen und die Position auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt stärken.

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail:ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237726

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237726  01.12.2025 CET/CEST

