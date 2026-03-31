Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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31.03.2026 19:00:03
EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen
München, 31. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke GmbH erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition stärken.
Das Unternehmen ist ein marktführender Hersteller von Parkett und anderen Hartbodenbelägen und firmiert unter der bundesweit bekannten und führenden Marke HARO. Es verfügt über Standorte in Deutschland und Bulgarien mit zwei hochautomatisierten Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 70 Ländern. Mit über 700 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen Parkett, Laminat, Designböden, Sportböden und Akustikplatten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und einem hohen Automatisierungsgrad erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. Mutares sieht signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere durch gezielte Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Ausbau internationaler Märkte.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
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31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2301170
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2301170 31.03.2026 CET/CEST
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