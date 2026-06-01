Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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01.06.2026 16:45:03
EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä abgeschlossen
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä abgeschlossen
München, 1. Juni 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä, einem weltweit führenden Anbieter von technischen Lösungen für den Schifffahrts- und Energiemarkt mit Sitz in Finnland, erfolgreich abgeschlossen. Die strategische Ausgliederung stärkt das Segment Energy & Technology von Mutares als neue Plattforminvestition und markiert zugleich eine weitere wichtige Akquisition in den nordischen Ländern.
Gas Solutions ist klarer Marktführer für kritische Anlagen und Prozesslösungen entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bedient sowohl Offshore- als auch Onshore-Endmärkte, vor allem in Europa und Asien. Mit einem Umsatz von EUR 394 Mio. im Geschäftsjahr 2025 sowie einem diversifizierten Geschäftsmix, einem breiten Produktportfolio und starken globalen Kundenbeziehungen nimmt Gas Solutions eine Vorreiterrolle bei der Energiewende ein.
Mit dieser Akquisition stärkt Mutares ihr Portfolio um ein marktführendes Unternehmen im Energiesektor. Getrieben von steigenden Investitionen in Energiesicherheit, LNG-Infrastruktur, Biogas und Dekarbonisierungstechnologien verzeichnet der globale Gas- und Energieinfrastrukturmarkt derzeit ein starkes strukturelles Wachstum. Die steigende Nachfrage nach saubereren Übergangskraftstoffen, der zunehmende geopolitische Fokus auf resiliente Energieversorgungsketten und die Ausweitung von Dekarbonisierungsinitiativen schaffen erhebliche langfristige Chancen für Technologieanbieter wie das übernommene Unternehmen Gas Solutions.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
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01.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334798
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2334798 01.06.2026 CET/CEST
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