02.01.2026 07:30:03

EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen

02.01.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen

  • Führender Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern für den Automobil- und Industriemarkt
  • Strategische Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology und zum Ausbau der Präsenz in Nordamerika

München, 2. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Greer Steel Company („Greer Steel“), einem führenden Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern mit Sitz in Dover, Ohio, USA, von Greer Industries, Inc. erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Segments Engineering & Technology von Mutares und zur Stärkung der Präsenz in Nordamerika.

Greer Steel ist Spezialist für kaltgewalzte Stahlbänder und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter hochkohlenstoffhaltige, kohlenstoffarme, hochfeste niedriglegierte Stähle und legierte Stähle. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Dover, Ohio, mit fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten wie Kaltwalzen, Wasserstoffglühen, Beizen, Längsschneiden, Scheren, Drahtflachwalzen, Traversenwickeln, Kantenprofilieren und Veredeln. Im Jahr 2024 lieferte Greer Steel über 18.000 Tonnen Produkte aus, wobei 96 % des Umsatzes in den USA und 4 % in Kanada erzielt wurden. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Mitarbeitende.

Der Kundenstamm von Greer Steel umfasst die Automobil-, Service-Center-, Hardware-, Handwerkzeug- und Stanzindustrie, wobei die Automobilindustrie 60 % des Umsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Das Unternehmen ist für seine Qualität bekannt und verfügt über eine lange Firmenhistorie, technisches Know-how und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu liefern.

Die Übernahme von Greer Steel ist ein strategischer Schritt für Mutares, der eine Plattform für Wachstum auf dem nordamerikanischen Stahlverarbeitungsmarkt bietet und Cross-Selling-Möglichkeiten mit Automobilkunden eröffnet. Mutares wird die Transformation von Greer Steel durch operative Verbesserungen, Bestandsoptimierung und gezielte Investitionen unterstützen, darunter eine ERP-Ausgliederung und Integrationsmaßnahmen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für Mutares, der unser Segment Engineering & Technology stärkt und unsere Präsenz in Nordamerika ausbaut. Die technischen Fähigkeiten und starken Kundenbeziehungen von Greer Steel machen das Unternehmen zu einer idealen Plattform für weiteres Wachstum. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und von den vorteilhaften Markttrends im aktuellen US-Handelsumfeld zu profitieren. Dies wird die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter stärken.“


Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail:ir@mutares.de
 www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


02.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2253332

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2253332  02.01.2026 CET/CEST

