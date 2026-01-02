Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
02.01.2026 07:30:03
EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen
München, 2. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Greer Steel Company („Greer Steel“), einem führenden Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern mit Sitz in Dover, Ohio, USA, von Greer Industries, Inc. erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Segments Engineering & Technology von Mutares und zur Stärkung der Präsenz in Nordamerika.
Greer Steel ist Spezialist für kaltgewalzte Stahlbänder und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter hochkohlenstoffhaltige, kohlenstoffarme, hochfeste niedriglegierte Stähle und legierte Stähle. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Dover, Ohio, mit fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten wie Kaltwalzen, Wasserstoffglühen, Beizen, Längsschneiden, Scheren, Drahtflachwalzen, Traversenwickeln, Kantenprofilieren und Veredeln. Im Jahr 2024 lieferte Greer Steel über 18.000 Tonnen Produkte aus, wobei 96 % des Umsatzes in den USA und 4 % in Kanada erzielt wurden. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Mitarbeitende.
Der Kundenstamm von Greer Steel umfasst die Automobil-, Service-Center-, Hardware-, Handwerkzeug- und Stanzindustrie, wobei die Automobilindustrie 60 % des Umsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Das Unternehmen ist für seine Qualität bekannt und verfügt über eine lange Firmenhistorie, technisches Know-how und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu liefern.
Die Übernahme von Greer Steel ist ein strategischer Schritt für Mutares, der eine Plattform für Wachstum auf dem nordamerikanischen Stahlverarbeitungsmarkt bietet und Cross-Selling-Möglichkeiten mit Automobilkunden eröffnet. Mutares wird die Transformation von Greer Steel durch operative Verbesserungen, Bestandsoptimierung und gezielte Investitionen unterstützen, darunter eine ERP-Ausgliederung und Integrationsmaßnahmen.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für Mutares, der unser Segment Engineering & Technology stärkt und unsere Präsenz in Nordamerika ausbaut. Die technischen Fähigkeiten und starken Kundenbeziehungen von Greer Steel machen das Unternehmen zu einer idealen Plattform für weiteres Wachstum. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und von den vorteilhaften Markttrends im aktuellen US-Handelsumfeld zu profitieren. Dies wird die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter stärken.“
