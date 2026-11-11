Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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11.11.2026 17:05:53
EQS-News: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet
Guascor mit Sitz im spanischen Baskenland ist ein Anbieter technisch ausgelegter Energielösungen für Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiegewinnung aus Abfall und Schifffahrtsanwendungen und blickt auf eine Historie bis ins Jahr 1966 zurück. Durch die Verbindung starker interner Engineering-Kompetenz mit eigener Gas- und Dieselmotorentechnologie konzipiert, fertigt und wartet das Unternehmen hochgradig konfigurierbare Systeme, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind – von einzelnen Motoren bis hin zu vollständig containerisierten Lösungen. Guascor bedient einen internationalen Kundenstamm, unterstützt durch ein globales Aftermarket-Angebot, und beschäftigt mehr als 200 Personen.
Mutares erwarb Guascor im November 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Siemens Energy und tätigte damit die erste Plattform-Investition in Iberien. Während der Zugehörigkeit zu Mutares gewann das Unternehmen seine ursprüngliche Marke („Guascor“) zurück und setzte ein umfassendes Wertsteigerungsprogramm um, das auf Effizienzsteigerungsmaßnahmen ausgerichtet war; zugleich wurden Produktqualität und Kundenservice bewahrt und durch Investitionen gestärkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Vertriebsstrategie gestärkt, indem es seine große installierte Motorenbasis nutzt, um den Aftermarket-Umsatz zu steigern, direkte Beziehungen zu Endkunden vertieft und größere Projekte anvisiert, um das Wachstum voranzutreiben.
Die Transaktion ist ein weiterer erfolgreicher Exit von Mutares im Segment Energy & Technology nach NEM Energy und unterstreicht die Fähigkeit von Mutares, durch operative Transformation und strategische Neupositionierung erheblichen Shareholder Value zu schaffen. Insbesondere der Energiesektor ist ein zentraler Wachstumsmarkt und profitiert von der steigenden globalen Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und emissionsärmeren Lösungen zur Stromerzeugung, der Dezentralisierung der Energieversorgung, Aspekten der Energiesicherheit sowie dem fortlaufenden Wandel des globalen Energiesystems.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Nach dem erfolgreichen Exit von NEM und dem bedeutenden Teil-Exit von Magirus’ Feuerwehrgeschäft sowie den zuletzt veröffentlichten starken Ausblicken für Nord Gas Solutions und Efacec bestätigt der Verkauf von Guascor erneut unsere Fähigkeit, komplexe Carve-outs zu sanieren und erfolgreiche Unternehmen im Bereich Energieausrüstung und Prozesstechnik aufzubauen. Wir haben Guascor zu einem unabhängigen, profitablen Energieunternehmen entwickelt und erzielen nun ein starkes Ergebnis für unsere Aktionäre. Mit Oaktree hat Guascor einen hervorragenden Eigentümer gefunden, der das künftige Wachstum und den Erfolg unterstützt.“
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindestdividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Mutares SE & Co. KGaA
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11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2431118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2431118 11.11.2026 CET/CEST
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