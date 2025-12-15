EQS-News: Mutares hat Fuentes Quality Logistics S.L. erfolgreich an ein Konsortium unter der Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares hat Fuentes Quality Logistics S.L. erfolgreich an ein Konsortium unter der Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft



15.12.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares hat Fuentes Quality Logistics S.L. erfolgreich an ein Konsortium unter der Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft

Dienstleistungsunternehmen im Bereich temperaturgeführte Logistik mit einem Umsatz von rund EUR 200 Mio.

Verbesserungsinitiativen erfolgreich umgesetzt

Fuentes verfügt über solide Grundlage und ist in einem vielversprechenden Markt tätig

München, 15. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Fuentes Quality Logistics S.L. („Fuentes“) erfolgreich an ein Konsortium unter der Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft.

Fuentes ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der temperaturgeführten Logistik mit einem Umsatz von rund EUR 200 Mio. Seit der Übernahme von der Lineage Group hat das Unternehmen einen gezielten Transformationsprozess eingeleitet, dessen Schwerpunkt auf operativen Verbesserungen zur Wiederherstellung der Rentabilität und zur Stärkung des Geschäftsbetriebs liegt. Die solide Grundlage von Fuentes und ihre Position in einem vielversprechenden Markt haben großes Interesse bei strategischen Käufern geweckt.

Mit dieser strategischen Transaktion sichert sich Ontime-Franchise eine wichtige Plattform auf dem iberischen und breiteren europäischen Logistikmarkt und hat Fuentes als perfekte Ergänzung für sein bestehendes Portfolio und seine zukünftigen Expansionspläne identifiziert. Diese wird es dem Ontime-Franchise ermöglichen, seine Position in der Region weiter zu festigen und Synergien für weiteres Wachstum zu nutzen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf von Fuentes unterstreicht unsere Fähigkeit, Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und attraktiven Marktpositionen zu identifizieren. Innerhalb kurzer Zeit haben wir dank wichtiger operativer Verbesserungen und der einzigartigen strategischen Positionierung des Unternehmens einen erheblichen Shareholder Value realisiert. Wir freuen uns, einen neuen Partner mit hohem Synergiepotenzial gefunden zu haben, um künftiges Wachstum zu unterstützen. Diese Transaktion wird Mutares einen signifikanten Ergebnisbeitrag einbringen und unterstützt unser Ziel, einen Exit-Erlös von EUR 200 Mio. zu erzielen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk