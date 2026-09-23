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23.09.2026 07:30:04

EQS-News: Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft

23.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft

  • Führender Omnichannel-Anbieter für Mutter-und-Kind-Produkte in den Niederlanden mit einer mehr als 65-jährigen Tradition
  • Umsatz von rund EUR 80 Mio. über 34 Filialen und eine wachsende E-Commerce-Plattform
  • Veräußerung im Einklang mit der Mutares-Strategie, das Engagement in den Segmenten Retail und Automotive zu reduzieren und den Portfoliofokus auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu schärfen

München, 23. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Prénatal Niederlande (Moeder & Kind B.V.), den führenden niederländischen Omnichannel-Anbieter für Mutter-und-Kind-Produkte, an den CEO des Unternehmens, Jochem van Bueren, veräußert. Die Transaktion ist vollständig finanziert. Signing und Closing der Transaktion erfolgten simultan; sie betrifft ausschließlich das niederländische Prénatal-Geschäft.

Prénatal Niederlande ist im niederländischen Markt ein etablierter Name mit einer mehr als 65-jährigen Tradition und bietet über sein landesweites Filialnetz und seine E-Commerce-Plattform ein breites Sortiment an Produkten für Schwangerschaft, Babys und Kinder an.

Seit seiner Bestellung zum CEO im Januar 2026 hat Jochem van Bueren die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben, das kommerzielle Angebot gestärkt, die Kostenbasis geschärft und das Unternehmen für profitables Wachstum neu positioniert. Die Transaktion ermöglicht es ihm, an diesen Fortschritten anzuknüpfen und Prénatal Niederlande als eigenständiges Unternehmen in die nächste Phase zu führen.

Die Veräußerung markiert einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares, die eine Reduzierung des Engagements in den Segmenten Retail und Automotive sowie die künftige Fokussierung des Portfolios auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services vorsieht.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion übergeben wir Prénatal in beste Hände für das nächste Kapitel. Seit der Übernahme als CEO zu Beginn dieses Jahres hat Jochem van Bueren die Entwicklung des Unternehmens beeindruckend vorangetrieben und ist bestens positioniert, diesen Weg eigenständig fortzusetzen. Gleichzeitig unterstreicht die Veräußerung unsere Strategie, unser Engagement in Retail und Automotive zu reduzieren und unser Portfolio auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu fokussieren.“

Jochem van Bueren, CEO von Prénatal, kommentiert: „Wir sind Mutares sehr dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren, die eine erfolgreiche Transformationsphase für Prénatal ermöglicht hat. Wir sehen Prénatal nun wieder zukunftsfähig aufgestellt und sind stolz, gemeinsam mit einem externen Finanzierungspartner diese Reise fortzusetzen und unseren Kunden auch künftig ein spannendes Einkaufserlebnis mit einer großartigen Marke und wunderbaren Kolleginnen und Kollegen im niederländischen Einzelhandel bieten zu können.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

 


23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2403086

 
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2403086  23.09.2026 CET/CEST

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