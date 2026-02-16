Mutares Aktie

16.02.2026 11:30:03

EQS-News: Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf
Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft

16.02.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft

  • Führendes niederländisches Daten- und Medienunternehmen für junge Familien
  • Strategische Veräußerung von WIJ Special Media B.V. für nächste Wachstumsphase
  • Prénatal positioniert sich für Fokus auf Kerngeschäft Einzelhandel

München, 16. Februar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Teil des Portfoliounternehmens Prénatal, WIJ Special Media B.V. („WSM“), ein führendes datengetriebenes Medienunternehmen in den Niederlanden mit Fokus auf Schwangere und junge Familien, erfolgreich an N2COM veräußert.

WSM wurde 1974 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Blokker und ist bekannt für seine einzigartige Fähigkeit, First-Party-Daten zu sammeln und zu vermarkten. Das Unternehmen bedient über 80 % der schwangeren Frauen in den Niederlanden. Das Geschäftsmodell von WSM kombiniert datengetriebene Erkenntnisse, zielgerichtete Medieninhalte und ein breites Portfolio an Verbraucher- und B2B-Dienstleistungen, darunter Zeitschriften, Produktproben, Online-Kanäle und Regierungskampagnen.

WSM ist Teil von Prénatal Netherlands, das im Dezember 2023 von Mutares im Rahmen seiner Strategie zur Stärkung der Präsenz auf dem Markt für junge Familien und Elternschaft übernommen wurde. Die Entwicklung von Prénatal zu einem führenden Einzelhändler für junge Familien hat eine starke Plattform für das Wachstum von WSM geschaffen. Die Veräußerung ermöglicht es sowohl Prénatal als auch WSM, sich auf ihre jeweiligen Kernaktivitäten zu konzentrieren und weiteren Wert für die Stakeholder zu schaffen, während die professionelle Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen auch in Zukunft bestehen bleibt.

Die Veräußerung von WSM ist Teil der Strategie von Mutares, sich auf Kernaktivitäten zu konzentrieren und WSM in die Lage zu versetzen, sein volles Potenzial als unabhängiges Unternehmen auszuschöpfen. Die neue Eigentümerstruktur wird WSM die Ressourcen und die strategische Ausrichtung bieten, die erforderlich sind, um Innovationen zu beschleunigen, das Wachstum voranzutreiben und die Führungsposition im Segment der jungen Eltern zu stärken.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Veräußerung von WIJ Special Media ist ein logischer nächster Schritt in der weiteren Entwicklung von Prénatal Netherlands. Indem wir die Aktivitäten von Prénatal auf das Kerngeschäft im Einzelhandel konzentrieren, ermöglichen wir sowohl Prénatal als auch WSM, ihre jeweiligen Wachstumsstrategien zu verfolgen. WSM hat eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Position von Prénatal auf dem Markt für junge Familien und Eltern gespielt, und wir sind stolz auf die operativen Verbesserungen und die Wertsteigerung, die wir während unserer Eigentümerschaft erzielt haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion Prénatal ermöglichen wird, den strategischen Fokus zu schärfen, während WSM als unabhängiges Unternehmen gut positioniert ist, um das Wachstum zu beschleunigen und die Erfolgsgeschichte fortzusetzen.“

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2276282

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276282  16.02.2026 CET/CEST

