EQS-News: Mutares schließt die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab

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Mutares schließt die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab



02.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares schließt die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab

Globaler Anbieter von Bodenabfertigungsgeräten und Schwerlast-Terminalzugmaschinen unter den Marken TREPEL und MAFI

Breites Produktportfolio mit führenden Marktpositionen bei Cargo-Hochladern, Flugzeugschleppern und Terminalzugmaschinensystemen

Starke internationale Präsenz mit Aktivitäten in mehr als 115 Ländern und über 50 Servicepartnern

Umsatz von rund EUR 150 Mio. stärkt das Segment Infrastructure & Defense

München, 2. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH erfolgreich abgeschlossen. Die Übernahme umfasst das operative Geschäft beider Unternehmen und vereint etablierte Marken in den Bereichen Bodenabfertigungsausrüstung und Schwerlasttransportlösungen. Damit stärkt Mutares das Segment Infrastructure & Defense.

Die Unternehmen sind weltweit tätige Anbieter von Ausrüstungslösungen für die Bodenabfertigung an Flughäfen, Häfen sowie für industrielle Logistik. TREPEL konzentriert sich auf Flugzeugschlepper, Cargo-Hochlader und Loader-Transporter für die Luftfahrtindustrie, während MAFI auf Schwerlast-Terminalzugmaschinen und Transportsysteme für Häfen, Logistikzentren und industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Die Unternehmensgruppe betreibt einen integrierten Produktionsstandort in Tauberbischofsheim, Deutschland, sowie einen Servicestandort in Georgia, USA, und verfügt über ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 115 Ländern.

Die Unternehmen erzielen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. und beschäftigen etwa 410 Mitarbeitende. Das Geschäft wird von einer diversifizierten Kundenbasis sowie einem wachsenden Servicegeschäft getragen, das derzeit rund 12 % des Gesamtumsatzes ausmacht und Potenzial für wiederkehrende Erlöse bietet. Nach einem ersten umfassenden Transformationsprogramm, das operative Optimierungen und Kostensenkungsmaßnahmen umfasste, sind die Unternehmen für weitere Verbesserungen der Profitabilität und nachhaltiges Wachstum positioniert. Damit bietet die Unternehmensgruppe eine attraktive Plattform für die weitere Expansion in den globalen Märkten für Bodenabfertigungs-, Frachtumschlags- und spezialisierte industrielle Transportausrüstung.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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