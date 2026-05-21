Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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21.05.2026 17:30:03
EQS-News: Mutares schließt erfolgreichen Exit der Terranor Group ab – Hohe Nachfrage bei institutionellen Anlegern
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
Mutares schließt erfolgreichen Exit der Terranor Group ab – Hohe Nachfrage bei institutionellen Anlegern
Mit dem Abschluss der Platzierung hat sich Mutares nach dem Börsengang der Terranor Group im Juni 2025 und dem schrittweisen Abbau ihrer Beteiligung im Dezember 2025 und März 2026 vollständig aus dem Aktionärskreis der Terranor Group zurückgezogen. Während der gesamten Haltedauer der Terranor Group erzielte Mutares einen Bruttoerlös von insgesamt ca. EUR 50 Mio. und erreichte damit einen ROIC deutlich über der Zielspanne.
Mutares hatte die Aktivitäten von Terranor in Schweden und Finnland im Jahr 2020 durch eine Ausgliederung (Carve-out) aus NCC erworben, gefolgt von der Übernahme des dänischen Geschäfts im Jahr 2021. Nach der beschleunigten Transformation verzeichnet Terranor nun ein sehr starkes Wachstum, eine verbesserte Rentabilität und eine gestärkte Marktposition. Ein wesentliches Highlight ist der rekordhohe Auftragsbestand nach der schwedischen Ausschreibungssaison 2026. Terranor sicherte sich 31 % des vergebenen Auftragsvolumens in Schweden und baute damit seinen Marktanteil weiter aus. Terranor profitiert erheblich vom strukturellen Investitionsrückstand in der nordischen Verkehrsinfrastruktur. Allein Schweden hat kürzlich sein Straßenbudget für den Zeitraum 2026 bis 2037 um 48 % erhöht. Als einziger großer unabhängiger Spezialist für den Betrieb und die Instandhaltung von Straßen in der nordischen Region nimmt Terranor eine äußerst attraktive Position in einem weitgehend nicht-zyklischen Markt ein.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der vollständige Exit bei Terranor steht im Einklang mit dem strategischen Ansatz von Mutares, Beteiligungen nach einem erfolgreich abgeschlossenen operativen Turnaround zu veräußern. Unter der Eigentümerschaft von Mutares entwickelte sich Terranor zu einem profitablen, skalierbaren Infrastruktur-Asset, das großes Interesse bei Investoren geweckt hat. Wir freuen uns, die Entwicklung des Unternehmens erfolgreich unterstützt und gleichzeitig weitere Cashflows sowie Wertsteigerungen für unsere Aktionäre generiert zu haben.“
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Mutares SE & Co. KGaA
21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2331730
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2331730 21.05.2026 CET/CEST
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