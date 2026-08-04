Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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04.08.2026 08:20:04
EQS-News: Mutares schließt wegweisende Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC ab
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares schließt wegweisende Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC ab
München/Chicago, 4. August 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des regionalen Geschäftsbereichs „Engineering Thermoplastics“ in Amerika und Europa („ETP-Geschäft“) von SABIC zu einem Unternehmenswert von USD 450 Mio. abgeschlossen. Die Übernahme stellt die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte von Mutares dar und markiert die Gründung eines neuen strategischen Segments „Chemicals & Materials“. Das Unternehmen wird künftig den neuen Namen NexPoint Materials tragen.
Mit einer Harzproduktionskapazität von ca. 1.085 kt und einer Compoundierungskapazität von ca. 780 kt betreibt das ETP-Geschäft eine breit aufgestellte internationale Plattform mit rund 2.800 Vollzeitmitarbeitenden und acht Produktionsstätten in Amerika und Europa. Die Produktpalette umfasst Polycarbonate (PC), Polybutylenterephthalat (PBT) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Harze und Compoundierungslinien, unterstützt durch weltweit anerkannte Marken wie LEXAN™, CYCOLOY™, VALOX™ und CYCLOLAC™. Der Geschäftsbereich erwirtschaftet einen Umsatz von ca. USD 2,5 Mrd.
Der ETP-Geschäftsbereich ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von PC, der führende ABS-Hersteller in den Vereinigten Staaten und der einzige PBT-Hersteller in den Vereinigten Staaten – was seine starke Wettbewerbsposition in den wichtigsten Kategorien der technischen Thermoplaste unterstreicht. Darüber hinaus bedient er einen breit gefächerten Kundenstamm in den Bereichen Automobil (39 %), Bauwesen (20 %), Konsumgüter (17 %), Elektrotechnik und Elektronik (10 %) sowie Gesundheitswesen (3 %) und ist zudem im Bereich Wasserbehälter und anderen industriellen Anwendungen tätig. Geografisch ist das Geschäft mit 66 % des Umsatzes in Amerika und 34 % in Europa gut ausbalanciert.
Diese transformative Akquisition ermöglicht es Mutares, die vorgelagerte integrierte Plattform des ETP-Geschäfts, die umfassenden technischen Kompetenzen und die starke Innovationspipeline zu nutzen, um Wachstum, operative Exzellenz und Wertschöpfung im gesamten Segment Chemicals & Materials zu beschleunigen.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Abschluss der Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC stellt für Mutares einen wichtigen Meilenstein und Erfolg dar, da es sich um die größte Transaktion in unserer Geschichte und um eine weitere Expansion in den USA handelt. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen in unserem Portfolio willkommen zu heißen, und blicken der engen Zusammenarbeit mit dem Managementteam mit großer Zuversicht entgegen, um die weitere Entwicklung und das künftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2375682
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375682 04.08.2026 CET/CEST
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